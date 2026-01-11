¿De qué jugador se trata? Fue goleador de la Premier pero terminó siendo pizzero

Con el retiro, dejó números contundentes: más de 500 partidos oficiales y cerca de 200 goles convertidos. Además, tras obtener la nacionalidad mexicana, tuvo participación internacional con la selección, disputando encuentros de Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y siendo parte del plantel que afrontó la Copa América 2015.

Su vida después del retiro

matias vuoso Luego de su retiro, el exdelantero abrió una pizzería.

Tras retirarse del fútbol y un breve paso por el showbol, Vuoso decidió dar un giro total y apostar por la gastronomía. Abrió su propio negocio, “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, donde encontró tranquilidad y un ritmo de vida más relajado, lejos de la presión del deporte.