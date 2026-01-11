¿De qué jugador se trata? Fue goleador de la Premier pero terminó siendo pizzero
Goleador nato, este exjugador pasó por el fútbol argentino y europeo, pero brilló en la liga mexicana. Los detalles en la nota.
Matías Vuoso construyó una carrera que no pasó inadvertida en el fútbol mexicano, donde su olfato goleador lo convirtió en uno de los mejores delanteros de la década. Sin embargo, su extenso recorrido por el verde césped comenzó en Argentina y luego emigró a Europa antes de brillar en Centroamérica.
Con el paso del tiempo y tras años de competencia al máximo nivel, eligió dar un giro radical en su vida. Lejos de las presiones constantes de un deporte de alto nivel, encontró serenidad y un nuevo rumbo en el mundo de la gastronomía.
Matías 'Toro' Vuoso y su paso por el fútbol
Los primeros pasos de Vuoso en el fútbol se dieron en Banfield de Mar del Plata, desde donde llamó la atención de Independiente y logró dar el salto al profesionalismo. En el club de Avellaneda comenzó a mostrar todo su repertorio, lo que le abrió rápidamente las puertas del fútbol europeo.
Su experiencia en el Manchester City fue corta y marcada por la dificultad de adaptarse al ritmo de la Premier League, un desafío que no logró consolidar. El punto de inflexión de su carrera llegó tras su desembarco en México. Allí encontró continuidad, confianza y el escenario ideal para explotar su capacidad goleadora.
En Santos Laguna alcanzó su nivel más alto y se convirtió en una de las figuras del campeonato, lo que le permitió vestir camisetas de peso como las de América, Atlas y Cruz Azul, además de sumar etapas en Chiapas y Correcaminos. En la recta final de su trayectoria, decidió volver al país para cerrar su carrera en Talleres.
Con el retiro, dejó números contundentes: más de 500 partidos oficiales y cerca de 200 goles convertidos. Además, tras obtener la nacionalidad mexicana, tuvo participación internacional con la selección, disputando encuentros de Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y siendo parte del plantel que afrontó la Copa América 2015.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol y un breve paso por el showbol, Vuoso decidió dar un giro total y apostar por la gastronomía. Abrió su propio negocio, “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, donde encontró tranquilidad y un ritmo de vida más relajado, lejos de la presión del deporte.
