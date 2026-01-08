La joya que sorprende al fútbol: tiene 13 años, entrena en Primera y es goleador
Santiago Benjamín Galeano, delantero de Nacional de Paraguay, tiene solo 13 años, es goleador en inferiores y ya se entrena con el plantel profesional.
El mundo del fútbol volvió a mirar hacia Sudamérica por una historia que parece salida de una película. Nacional de Paraguay decidió subir a su plantel profesional a Santiago Benjamín Galeano, un delantero que con solo 13 años ya comenzó a entrenarse junto a jugadores de primera división.
La imagen más llamativa de la pretemporada es la del juvenil compartiendo cancha con Roque Luis Santa Cruz, histórico goleador de 44 años y símbolo del fútbol paraguayo. La diferencia generacional es de 31 años, pero dentro del campo ambos conviven como compañeros de equipo.
La apuesta del cuerpo técnico no es casual. Galeano viene de protagonizar una temporada extraordinaria en las divisiones formativas de Nacional. En la Sub 13 marcó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual 2025, lo que lo convirtió en el máximo artillero del certamen y además le terminó dando el premio de poder entrenar con la máxima del club.
A ese registro le sumó otros 27 tantos en el Heptagonal Final y cinco goles más en la Copa de Oro, números que terminaron de convencer al entrenador Felipe “Gato” Giménez de darle la chance de entrenarse con el plantel superior.
Desde el club celebraron el salto del juvenil con un mensaje en redes sociales oficiales: “Cumpliendo un sueño. Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor, Santiago Benjamín Galeano, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada. Goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional”.
Actualmente, el delantero se entrena en la sede del estadio Arsenio Arico, donde el plantel profesional se prepara para la temporada 2026. Con apenas 13 años, Galeano ya dio un paso que muy pocos logran y empieza a escribir una historia que ilusiona a todo Nacional y al fútbol paraguayo en sí.
