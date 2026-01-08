La joya que sorprende al fútbol: tiene 13 años, entrena en Primera y es goleador

La apuesta del cuerpo técnico no es casual. Galeano viene de protagonizar una temporada extraordinaria en las divisiones formativas de Nacional. En la Sub 13 marcó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual 2025, lo que lo convirtió en el máximo artillero del certamen y además le terminó dando el premio de poder entrenar con la máxima del club.