Una vida de excesos y la mala administración pueden afectar una carrera exitosa: quién es

En la recta final, decidió poner punto final a su carrera profesional lejos de Europa, sumándose al Kerala Blasters de la India, donde bajó el telón tras más de dos décadas en la elite. En la selección, James disputó la Eurocopa 2004, aunque también formó parte del plantel en una Copa del Mundo.

Su vida después del retiro

Aunque ganó mucho dinero, James lo perdió casi todo. Un divorcio costoso, inversiones erradas y gastos fuera de control lo llevaron a la quiebra y a vender sus bienes para pagar deudas.