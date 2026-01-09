Una vida de excesos y la mala administración pueden afectar una carrera exitosa: quién es
Figura indiscutida en Inglaterra, sus malos manejos lo llevaron a la bancarrota luego de amasar una gran fortuna. Los detalles en la nota.
Durante años fue sinónimo de seguridad bajo los tres palos y protagonista clave durante su estadía en la Selección inglesa. David James fue uno de los mejores arqueros de este siglo en Europa, siendo figura y consagrándose campeón de diferentes títulos gracias a su soberbias actuaciones.
Pero tras su retiro aparecieron excesos, malos manejos de dinero y despilfarros que condujeron a la bancarrota, luego de amasar una gran fortuna producto del fútbol. Durante su carrera, en Inglaterra defendió la camiseta del Liverpool, Manchester City y Portsmouth, mientras que con su selección disputó la Eurocopa 2004.
David James y su paso por el futbol
James inició su carrera profesional en el Watford, club en el que debutó a fines de los años 80 y comenzó a llamar la atención por sus condiciones bajo los tres palos. Su rendimiento lo llevó, en 1992, al Liverpool, donde se mantuvo durante varias temporadas como arquero principal, siendo clave con sus actuaciones en momentos decisivos.
Luego de su etapa en Anfield, continuó su recorrido en la Premier League con el Aston Villa, donde logró continuidad y experiencia. Más tarde pasó por el West Ham United y Manchester City.
En el tramo final de su carrera en Inglaterra, defendió el arco del Portsmouth, equipo con el que consiguió uno de los logros más importantes de su trayectoria al ganar un título nacional. Antes de cerrar su ciclo en el fútbol inglés, tuvo un breve paso por el Bristol City.
En la recta final, decidió poner punto final a su carrera profesional lejos de Europa, sumándose al Kerala Blasters de la India, donde bajó el telón tras más de dos décadas en la elite. En la selección, James disputó la Eurocopa 2004, aunque también formó parte del plantel en una Copa del Mundo.
Su vida después del retiro
Aunque ganó mucho dinero, James lo perdió casi todo. Un divorcio costoso, inversiones erradas y gastos fuera de control lo llevaron a la quiebra y a vender sus bienes para pagar deudas.
