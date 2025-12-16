¿De qué jugador se trata? Ganó todos los títulos con el Barcelona y luego se retiró del fútbol
Pieza clave de la época dorada del elenco catalán, este exjugador colgó los botines y se metió en el mundo de la moda. Los detalles en la nota.
Jérémy Mathieu fue uno de los grandes defensores de la época moderna del fútbol. Desde sus primeros pasos en Francia hasta su consagración con el Barcelona, Mathieu se convirtió en un jugador de época y compartió campo de juego con grandes figuras, entre las que se destacan Lionel Messi y Andrés Iniesta.
Pero todo cambio cuando el exdefensor decidió dar un giro radical en su vida tras consagrarse campeón de la UEFA Champions League. Luego de colgar los botines, Mathieu se metió de lleno en el mundo de la moda, dejando atrás una etapa marcada por el éxito.
Jérémy Mathieu, campeón de todo con el Barcelona
Mathieu inició su carrera en el fútbol profesional en en la Ligue 1 de Francia, donde destacó por su solidez y firmeza en la última línea. Su etapa en el Toulouse le permitió afianzarse y despertó el interés de varios equipos europeos de gran renombre.
En 2009 dio el salto a España, más precisamente al Valencia, donde se convirtió en un pilar de la zaga. Su rendimiento se destacó y años más tarde recaló en el Barcelona, club en el que alcanzó su máximo esplendor y conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League bajo la dirección de Luis Enrique.
Tras su experiencia en el club catalán, Mathieu continuó su carrera en el Sporting de Lisboa, donde permaneció hasta 2020, año en que decidió colgar los botines y cerrar su capítulo como futbolista profesional.
La nueva vida de Jérémy Mathieu
Después de retirarse, Mathieu decidió alejarse del fútbol profesional y, aunque se formó como entrenador, optó por un camino distinto. Hoy trabaja en una tienda de ropa en Francia, disfrutando de una vida más tranquila y cercana a su familia.
