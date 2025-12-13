Para el Mundial: ¿conviene comprar la camiseta argentina en Chile?

Adidas Falabella Chile

En Falabella, la camiseta de la Selección Argentina 2026 tiene un precio de CLP 89.990, que equivale a, aproximadamente, entre $ 135.000 (ciento treinta y cinco mil pesos argentinos) y $ 143.000 (cuento cuarenta y tres mil pesos argentinos). El mismo costo es el que maneja Almacenes Paris. Este valor corresponde a la cuenta rápida mental que todo argentino hace cuando compra en Chile, que es multiplicar por 1,5 cualquier precio. Es que CLP 1000 son unos 1500 a 1600 pesos argentinos (según el cambio del día).