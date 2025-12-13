Para el Mundial: ¿conviene comprar la camiseta argentina en Chile?
Un estudio económico sobre las posibilidades de adquirir el manto sagrado de la Selección en los distintos locales trasandinos.
Al recorrer negocios del país trasandino para hacer diferentes informes sobre la temporada veraniega 2026 llamó la atención, según explicaron diferentes comerciantes chilenos, un producto que tiene alta demanda: la camiseta de la Selección argentina de fútbol.
Mientras que las camisetas de otras selecciones pueden verse en escaparates o estanterías, la de Argentina está mostrada a través de manequíes vestidos cual si fueran jugadores albicelestes.
Los detalles si conviene comprar la camiseta en Chile
"Vienen muchísimos argentinos, y además de preguntar por el precio de las zapatillas, preguntan por las prendas de la Selección Nacional de ellos: se trata de lo segundo más buscado", explica un vendedor de Falabella.
"No hay dudas de que en cuanto a artículos deportivos, el furor para los argentinos son las zapatillas. El calzado es lo más buscado y lo que todos se quieren llevar. Sin embargo, escoltando a esta pregunta está la camiseta de su Selección", asegura un joven que es parte del staff de Almacenes París.
En Falabella, la camiseta de la Selección Argentina 2026 tiene un precio de CLP 89.990, que equivale a, aproximadamente, entre $ 135.000 (ciento treinta y cinco mil pesos argentinos) y $ 143.000 (cuento cuarenta y tres mil pesos argentinos). El mismo costo es el que maneja Almacenes Paris. Este valor corresponde a la cuenta rápida mental que todo argentino hace cuando compra en Chile, que es multiplicar por 1,5 cualquier precio. Es que CLP 1000 son unos 1500 a 1600 pesos argentinos (según el cambio del día).
Cuánto cuesta la camiseta de la Selección en Argentina
Si bien los precios son muy similares, hay que decir que en este caso no conviene comprarse la camiseta en el país vecino, ya que en la página oficial de Adidas Argentina la misma camiseta tiene un costo de $129.000 (ciento veintinueve mil pesos argentinos).
