VIDEO: brutal batalla campal entre padres en un partido de fútbol infantil en Lanús
Los adultos se trenzaron en una violenta riña enfrente de sus hijos. Ocurrió en Lanús durante la semifinal de un torneo organizado por la FADI.
Lo que debía ser una jornada de fútbol y diversión para chicos de seis años se transformó en una impactante escena de violencia cuando los padres de los menores se trenzaron en una violenta pelea al término del partido.
El episodio ocurrió en un club de barrio de Lanús durante una semifinal de la Copa de Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI).
Los equipos 1° de Mayo y Villa Heredia, ambos de la categoría 2019, disputaban la semifinal en el Club Villa Pellerano, cancha neutral, con el objetivo de evitar incidentes entre las parcialidades. Sin embargo, a pesar de esta medida preventiva, la situación se descontroló pocos minutos después de finalizado el encuentro.
Tal como se ve en los videos grabados en el lugar, en cuestión de segundos, los padres ubicados en la tribuna ingresaron a la cancha con empujones y golpes, desatándose así una verdadera batalla campal entre los adultos. Todo ocurrió frente a la mirada atónita y de horror de los nenes que habían participado del partido.
Según relataron testigos y detallaron en C5N, la discusión entre algunos adultos presentes en la cancha comenzó apenas terminó el partido. Adujeron que todo se produjo a raíz de un gesto que habría realizado uno de los directores técnicos, lo que habría sido interpretado como una provocación, desatando la violenta reacción de los padres.
La brutal escena escaló rápidamente en el lugar. Tras los primeros enfrentamientos dentro de la cancha, la violencia se trasladó también hacia el sector de la tribuna. Mientras tanto, algunas mujeres intentaban separar a los involucrados en medio de corridas, golpes, empujones y gritos.
La secuencia duró casi diez minutos durante los cuales los involucrados no pararon de pegarse.
Los niños, en tanto, fueron refugiados en los vestuarios del club, varios de ellos llorando por el miedo y por la brutal escena que habían presenciado, en la cual se vieron involucrados sus propios padres.
El episodio generó un fuerte repudio en el ámbito del deporte infantil. Como consecuencia de este hecho de violencia en el fútbol, Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), con sede en Avellaneda, resolvió expulsar a los dos equipos del torneo, lo cual generó mayores tensiones. Este martes se realizará una reunión en la cual se definirán los pasos a seguir.
