VIDEO: brutal batalla campal entre padres en un partido de fútbol infantil en Lanús

La brutal escena escaló rápidamente en el lugar. Tras los primeros enfrentamientos dentro de la cancha, la violencia se trasladó también hacia el sector de la tribuna. Mientras tanto, algunas mujeres intentaban separar a los involucrados en medio de corridas, golpes, empujones y gritos.

La secuencia duró casi diez minutos durante los cuales los involucrados no pararon de pegarse.

pelea padres futbol infantil

Los niños, en tanto, fueron refugiados en los vestuarios del club, varios de ellos llorando por el miedo y por la brutal escena que habían presenciado, en la cual se vieron involucrados sus propios padres.

El episodio generó un fuerte repudio en el ámbito del deporte infantil. Como consecuencia de este hecho de violencia en el fútbol, Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), con sede en Avellaneda, resolvió expulsar a los dos equipos del torneo, lo cual generó mayores tensiones. Este martes se realizará una reunión en la cual se definirán los pasos a seguir.