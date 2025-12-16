Leandro Paredes se reencontró con Paulo Dybala en Roma y reavivó la ilusión de Boca: ¿se vuelven a juntar?

Con el plantel de Boca licenciado hasta el comienzo de la pretemporada, Leandro Paredes aprovechó el parate para regresar a Italia y reencontrarse con viejos conocidos. El volante estuvo en Roma, donde siguió de cerca el triunfo de la Loba ante Como por la Serie A y compartió tiempo con sus excompañeros, entre ellos Paulo Dybala, cuyo futuro contractual vuelve a estar en el centro de la escena.