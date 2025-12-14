El futbolista que tuvo una lesión durísima que lo obligó a dejar el fútbol europeo
Entre 2015 y 2019, se sometió a cinco cirugías para volver al ruedo, pero los problemas físicos los pusieron de rodillas. Los detalles en la nota.
Álvaro Domínguez emergió como uno de los grandes talentos del Atlético de Madrid de Diego Simeone, siendo pieza clave en la conquista de diferentes títulos, incluida la UEFA Europa League. Sin embargo, las lesiones en la espalda marcaron un punto de quiebre en su carrera, obligándolo a dejar el fútbol con tan solo 26 años.
Entre 2015 y 2019 enfrentó varias intervenciones quirúrgicas con la esperanza de volver a jugar, pero el dolor seguía y lo llevó a tomar la difícil decisión de dejar el fútbol profesional. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, Domínguez continuó ligado al deporte desde otro rol.
Álvaro Domínguez y su paso por el fútbol
Domínguez comenzó su camino en el "Colchonero" siendo un joven de 19 años cuando debutó en la Champions League frente al Liverpool. Desde sus primeros partidos, mostró un talento único que le permitió ganarse un lugar en un equipo lleno de estrellas, siendo pieza clave en una de las etapas más exitosas de la institución.
A pesar de su talento, las lesiones en la espalda comenzaron a afectar su rendimiento. Durante varios años intentó sobreponerse, sometiéndose a cinco cirugías con la esperanza de regresar al nivel que lo había destacado.
Sin embargo, el dolor constante lo llevó a tomar la difícil decisión de retirarse a los 26 años, cerrando una carrera que lo tenía como una de las grandes promesas del fútbol español.
Su vida después del retiro
Domínguez tuvo que adaptarse a una nueva etapa lejos de las canchas. Apoyado por su familia y amigos, decidió orientar su camino hacia la formación de jóvenes talentos. Esta decisión le permitió mantenerse conectado con su gran pasión, al mismo tiempo que les brinda herramientas a los más chicos para su correcta evolución.
