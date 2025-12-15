¿De qué jugador se trata? Fue futbolista y hoy utiliza su experiencia para cambiar la vida de talentos
Con un extenso paso por el fútbol argentino, tiene un solo objetivo en la actualidad: apoyar a los más pequeños y abrir puertas. Los detalles en la nota.
Llegar a la élite del fútbol no es solo una cuestión de talento. Detrás de cada jugador que logra asentarse en Primera División hay años de esfuerzo silencioso, decisiones difíciles y obstáculos que ponen a prueba a cada joven que sueña con hacerse un lugar en la máxima categoría.
Es por este motivo, que muchos exjugadores, una vez retirados, deciden apoyar a los pequeños talentos con herramientas para que puedan superar los obstáculos. Mauro Amato es uno de ellos: tras colgar los botines, el exgoleador de Estudiantes de La Plata encontró en la formación de juveniles una manera de compartir su recorrido y brindar contención.
Mauro Amato y su paso por el fútbol
Formado en el "Pincha", dio sus primeros pasos en el elenco platense, donde comenzó a mostrar sus virtudes ofensivas que años más tarde los catapultarían al exterior. Su recorrido lo llevó por distintos equipos del fútbol argentino, en los que logró consolidarse como un atacante respetado por rivales y querido por sus compañeros.
En Atlético Tucumán e Instituto de Córdoba encontró continuidad y regularidad, convirtiéndose en una referencia en ataque. Sin embargo, también paso por Banfield y Sarmiento, clubes que le permitieron ampliar su recorrido en el plano local.
Pero uno de los capítulos más recordados de su trayectoria se dio fuera del país, cuando defendió los colores de Aucas, en Ecuador. Allí dejó una huella importante gracias a su aporte goleador, cualidades que le valieron el reconocimiento de los hinchas. Tras varios años de carrera profesional, en 2009 decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Amato se volcó al trabajo social con jóvenes en situación de vulnerabilidad, utilizando el deporte como una herramienta de contención y aprendizaje. En la actualidad participa en talleres, partidos y charlas, acompañando a chicos que sueñan con triunfar dentro del verde césped.
