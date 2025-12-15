¿De qué jugador se trata? Fue futbolista y hoy utiliza su experiencia para cambiar la vida de talentos

Pero uno de los capítulos más recordados de su trayectoria se dio fuera del país, cuando defendió los colores de Aucas, en Ecuador. Allí dejó una huella importante gracias a su aporte goleador, cualidades que le valieron el reconocimiento de los hinchas. Tras varios años de carrera profesional, en 2009 decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista.