Abrupto descenso de las temperaturas en AMBA: tiene fecha el regreso de la ola de calor tras las lluvias

La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables también se haría presente durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría marcas de 18 grados para la mínima y 30 para la máxima; similares a las del domingo, con 19 y 30, respectivamente.

Cuándo regresa el calor extremo en el AMBA

El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.

En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.