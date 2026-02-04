Abrupto descenso de las temperaturas en AMBA: tiene fecha el regreso de la ola de calor tras las lluvias
Las precipitaciones en Buenos Aires dieron lugar a un alivio al calor extremo de jornadas anteriores, pero la temperatura no tardará en volver a subir
Volvieron las lluvia este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la inestabilidad trajo consigo un importante descenso de la temperatura, luego de varias jornadas con calor extremo, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya prevé el regreso de las elevadas marcas térmicas.
Respecto al martes, que tuvo máximas de 37 grados, las temperaturas bajaron drásticamente luego de algunas precipitaciones, en su mayoría levas, ya que rondaron entre 22 y 28 grados durante el miércoles.
Se mantendría esta tendencia durante algunas jornadas en el AMBA, con lluvias y temperaturas templadas, lejos del calor extremo de los días anteriores. Aunque el alivio tendría fecha de vencimiento.
De acuerdo con el organismo nacional, la semana continúa con lluvias durante el jueves y el viernes, junto con temperaturas templadas, lejos de las marcas extremas de los días anteriores.
De esta manera, el jueves, el termómetro rondará entre 23 y 30 grados; mientras que el viernes, que tendría chaparrones matinales, se mantendrá con marcas térmicas de entre 18 y 29 grados.
La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables también se haría presente durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría marcas de 18 grados para la mínima y 30 para la máxima; similares a las del domingo, con 19 y 30, respectivamente.
Cuándo regresa el calor extremo en el AMBA
El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.
En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.
