Fórmula 1 2026: revelan el sueldo de Franco Colapinto y la abismal diferencia con Verstappen

Se filtraron las cifras de la Fórmula 1 2026. Franco Colapinto integra el escalón más bajo. El listado lo encabeza el de Red Bull, que cobra 70 veces más.

Franco Colapinto está entre los que menos cobran de la Fórmula 1 2026

El campeonato mundial de Fórmula 1 no solo es velocidad, sino también uno de los negocios más grandes del deporte global. De cara a la temporada 2026, se dieron a conocer los salarios base de la parrilla, exponiendo una brecha económica impactante entre las leyendas consagradas y las nuevas promesas como Franco Colapinto.

Según un informe del sitio especializado RacingNews365, el piloto argentino, que afrontará su primera temporada completa en la "Máxima" tras reemplazar a Jack Doohan en Alpine el año pasado, se ubica en la base de la pirámide salarial.

Cuánto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

El pilarense figura en el último escalón de la nómina junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls). Ambos perciben un contrato que oscila entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada. Cabe destacar que estas cifras corresponden exclusivamente a sueldos fijos, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinios personales.

Franco Colapinto tendrá uno de los contratos iniciales de la categoría en su año debut como titular en la Fórmula 1.

Los dueños de la billetera

En el otro extremo, la diferencia es abismal. Max Verstappen conserva el trono del mejor pago con un básico de 70 millones de dólares en Red Bull, es decir, hasta 70 veces más que el argentino. Lo sigue Lewis Hamilton, quien en su apuesta por Ferrari embolsará 60 millones anuales.

Un dato curioso es la situación del actual campeón del mundo, Lando Norris, quien tiene garantizados 30 millones de dólares en McLaren, quedando por debajo de los pilotos de Mercedes (George Russell) y Ferrari (Charles Leclerc), quienes cobran 34 millones cada uno.

El ranking completo de sueldos 2026

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares

  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

  3. George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares

  4. Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

  5. Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares

  6. Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

  7. Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares

  8. Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares

  9. Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares

  10. Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares

  11. Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares

  12. Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares

  13. Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares

  14. Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares

  15. Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares

  16. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares

  17. Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

  18. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares

  19. Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares

  20. Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares

  21. Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares

  22. Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares

