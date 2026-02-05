Fórmula 1 2026: revelan el sueldo de Franco Colapinto y la abismal diferencia con Verstappen
Se filtraron las cifras de la Fórmula 1 2026. Franco Colapinto integra el escalón más bajo. El listado lo encabeza el de Red Bull, que cobra 70 veces más.
El campeonato mundial de Fórmula 1 no solo es velocidad, sino también uno de los negocios más grandes del deporte global. De cara a la temporada 2026, se dieron a conocer los salarios base de la parrilla, exponiendo una brecha económica impactante entre las leyendas consagradas y las nuevas promesas como Franco Colapinto.
Según un informe del sitio especializado RacingNews365, el piloto argentino, que afrontará su primera temporada completa en la "Máxima" tras reemplazar a Jack Doohan en Alpine el año pasado, se ubica en la base de la pirámide salarial.
Cuánto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026
El pilarense figura en el último escalón de la nómina junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls). Ambos perciben un contrato que oscila entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada. Cabe destacar que estas cifras corresponden exclusivamente a sueldos fijos, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinios personales.
Los dueños de la billetera
En el otro extremo, la diferencia es abismal. Max Verstappen conserva el trono del mejor pago con un básico de 70 millones de dólares en Red Bull, es decir, hasta 70 veces más que el argentino. Lo sigue Lewis Hamilton, quien en su apuesta por Ferrari embolsará 60 millones anuales.
Un dato curioso es la situación del actual campeón del mundo, Lando Norris, quien tiene garantizados 30 millones de dólares en McLaren, quedando por debajo de los pilotos de Mercedes (George Russell) y Ferrari (Charles Leclerc), quienes cobran 34 millones cada uno.
El ranking completo de sueldos 2026
- Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares
-
Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares
Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
-
Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares
