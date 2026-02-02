Tragedia en la Ruta 3: murió un árbitro en un vuelco tras un partido en el sur del país
El fallecido fue identificado como Emanuel Leguizamón, quien regresaba junto a sus compañeros de terna tras dirigir en Río Gallegos. Otros tres integrantes del equipo arbitral resultaron heridos y permanecen internados en Caleta Olivia.
El fútbol de ascenso se encuentra de luto tras el fatal accidente registrado en el norte de la provincia de Santa Cruz, donde un equipo arbitral oriundo de La Pampa, que regresaba de impartir justicia en el duelo entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti, protagonizó un violento vuelco que terminó con la vida de uno de sus integrantes.
El vehículo, una camioneta conducida por el árbitro principal Cristian Rubiano, se desplazaba por la Ruta Nacional 3 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y volcó. Como consecuencia del impacto, Emanuel Leguizamón, quien se desempeñaba como cuarto árbitro, perdió la vida.
Cristian Rubiano, el árbitro que conducía, sufrió una fractura de pierna y diversos traumatismos; mientras que los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz presentaban heridas cortantes en la cabeza y politraumatismos. Todos fueron derivados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde permanecen bajo observación médica y a la espera de una evolución favorable.
La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) emitió un comunicado oficial expresando su pesar y anunció que se realizará un minuto de silencio en todos los partidos programados para la jornada de este lunes y el martes en memoria de Leguizamón.
"Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio", escribió LPF en su cuenta de X.
La comunidad arbitral y los clubes de la región han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a las familias afectadas, mientras los peritos viales trabajan en el lugar del vuelco para determinar los factores que desencadenaron la tragedia en una ruta marcada por las largas distancias y el clima hostil.
