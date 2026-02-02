Tragedia en la Ruta 3: murió un árbitro en un vuelco tras un partido en el sur del país

El fútbol de ascenso se encuentra de luto tras el fatal accidente registrado en el norte de la provincia de Santa Cruz, donde un equipo arbitral oriundo de La Pampa, que regresaba de impartir justicia en el duelo entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti, protagonizó un violento vuelco que terminó con la vida de uno de sus integrantes.