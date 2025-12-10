¿De qué jugador se trata? Salió de Uruguay, pasó por Europa y la rompió en Lanús y Racing
Campeón y emblema con el "Granate", este exjugador charrúa colgó los botines y se metió de lleno en el mundo de los negocios. Los detalles en la nota.
Después de colgar los botines, Mario Regueiro decidió dejar de lado su pasión por el fútbol para volcarse de lleno en un mundo nuevo y desconocido: abrió su propia juguetería en Uruguay, su tierra natal. Este nuevo cambio en su vida le permitió no solo ganar tranquilidad, sino que también estar cerca de su familia.
Durante su estadía dentro del terreno de juego, el uruguayo es recordado por su talento y temperamento, siendo pieza esencial en el Lanús que conquistó la Copa Sudamericana 2013. Además, también tuvo un extenso paso por Europa y Racing antes de colgar los botines.
Mario Regueiro y su paso por el fútbol
Regueiro comenzó su carrera en Nacional de Montevideo, donde destacó por su talento y llamó la atención de clubes del viejo continente. Su primer destino en Europa fue el Racing de Santander, equipo en el que se consolidó como una figura central del equipo.
En 2005 dio un gran salto al Valencia, pero las lesiones interrumpieron su continuidad y lo llevaron a buscar nuevos rumbos. Pasó por el Real Murcia y el fútbol griego con el objetivo de ganar minutos y volver al centro de la escena.
Pero en 2010 decidió regresar a Sudamérica y recaló en Lanús, donde vivió su etapa más exitosa: fue un jugador clave bajo la dirección de los hermanos Barros Schelotto y se coronó campeón de la Copa Sudamericana. Sin embargo, su exitosa y maratónica carrera se cerró en Racing.
Su vida después del retiro
Después de su experiencia en Racing y de enfrentar momentos personales difíciles, Regueiro optó por dar un paso al costado y regresar a Uruguay. Allí, comenzó un nuevo capítulo junto a su esposa, inaugurando una juguetería que le brindó estabilidad y la posibilidad de estar más cerca de su familia.
