¿Qué jugador es? Era la promesa del fútbol, pero se retiró a sus 22 años para priorizar su fe
Con un extenso paso por las selecciones juveniles de Suiza, este exjugador cambió los botines por la palabras de Dios. Los detalles en la nota.
Silvan Wallner fue una de las grandes joyas que emergió de Suiza, pero un cambio radical en su vida lo llevó a colgar los botines con tan solo 22 años. Con una prometedora carrera por delante, eligió dejar el fútbol de alto nivel para seguir la palabra de Dios.
Durante su trayectoria, Wallner se destacó en clubes importantes de Europa y también representó a Suiza en categorías juveniles. Uno de los mejores momentos de su carrera fue cuando vistió la camiseta del FC Zúrich, club con el que disputó 50 partidos en cinco temporadas.
Silvan Wallner y su paso por el fútbol
Wallner comenzó su carrera en el FC Zúrich, uno de los clubes más importantes de Suiza, donde disputó 50 partidos oficiales entre 2019 y 2024. Durante esos años, también vistió la camiseta de las selecciones juveniles de su país, participando en categorías desde Sub-18 hasta Sub-20 en distintas competencias internacionales.
Buscando más minutos de juego, Wallner fue cedido al FC Wil, equipo de la segunda división suiza, y luego se trasladó a Austria para sumarse al Blau-Weiß Linz.
Sin embargo, su etapa en el fútbol profesional fue corta: a pocos meses de llegar al club austríaco, decidió dar un giro total a su vida y abandonar el deporte de élite para emprender un camino completamente distinto.
Su vida después del retiro
Tras alejarse del verde césped, Wallner optó por llevar una vida más serena y centrada. Con el respaldo de su familia, se desvinculó del deporte e inició un nuevo capítulo dedicado a la fe. Este cambio llamó la atención de muchos conocidos de Wallner, ya que todos señalaron que el fútbol fue una de las grandes pasiones de este exjugador suizo.
