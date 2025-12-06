¿De qué jugador se trata? En el campo lo llamaban "el psicópata", pasó por la Premier League y también fue actor
Fue una de las grandes leyendas del fútbol inglés, pero su amor por el cine lo catapultó a la pantalla grande tras su retiro. Los detalles en la nota.
Vinnie Jones es uno de esos personajes que nunca pasan desapercibidos. En la cancha se hizo famoso por su estilo de juego agresivo, siendo pieza clave en diferentes clubes del fútbol inglés. Sin embargo, su historia trascendió el campo de juego, ya que tras su retiro se metió de lleno en el mundo cinematográfico.
Campeón de la FA Cup, Jones vistió los colores de Wimbledon, Leeds United, Sheffield United y Chelsea, entre otros equipos de Inglaterra. Además, tiene uno de los récords más insólitos de la Premier Legue: ser el jugador que más rápido vio la tarjeta roja en un terreno de juego, a los tres segundos.
La historia y carrera de Vinnie Jones
La carrera de Jones comenzó en Wimbledon, el club donde pasó de ser un jugador más a convertirse en un símbolo del famoso “Crazy Gang”. Allí se consolidó como un mediocampista todoterreno, fundamental en la histórica obtención de la FA Cup de 1988, el título más importante que consiguió durante su etapa profesional.
Tras esa consagración, su nombre empezó a sonar fuerte en equipos importantes de Inglaterra. Pasó por Leeds United, Sheffield United y Chelsea. A finales de los 90 decidió cerrar el círculo y regresar a Wimbledon, el club que lo vio crecer, para poner punto final a su vida como futbolista en 1999.
Durante su carrera, acumuló más de una docena de expulsiones y protagonizó un récord curioso: lo echaron apenas tres segundos después de haber comenzado un partido.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Jones pasó del fútbol al cine y participó en varias producciones en Hollywood. Con el tiempo dejó esa agitada vida para dedicarse al campo, apostando por una rutina más tranquila. Hoy muestra ese cambio en “Vinnie in the Country”, la serie de Discovery+ donde comparte su día a día.
