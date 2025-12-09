Aseguran que Juan Román Riquelme ya decidió qué pasará con Claudio Úbeda en Boca

De acuerdo con el medio citado, la ratificación llegó luego de una reunión entre el entrenador y la dirigencia, que tuvo lugar tras el último entrenamiento del año, en la que le solicitaron que comience a planificar la pretemporada.

Sí había trascendido que Úbeda iba a estar al frente del equipo en la reanudación de los trabajos tras las vacaciones, el próximo 27 de diciembre, en el inició de la temporada. Además, no se descarta que se sume un nuevo integrante al cuerpo técnico.