Aseguran que Juan Román Riquelme ya decidió qué pasará con Claudio Úbeda en Boca
La eliminación del "Xeneize" a manos de Racing dejó tambaleando al entrenador, que fue comparado por Scaloni por parte del capitán Paredes.
El entrenador Claudio Úbeda, quedó en el ojo de la tormenta por el cambio que modificó el rumbo del partido en la reciente eliminación de Boca ante Racing por el Torneo Clausura 2025, y todas las miradas están puestas en su futuro y en el del banco de suplentes, algo que el presidente Juan Román Riquelme ya tendría definido.
El "Sifón", quien asumió tras la triste muerte de Miguel Ángel Russo, reconoció luego del encuentro que su futuro está abierto. “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Hablaremos con Román y Chelo de lo que viene por delante”, aseguró en conferencia.
El exfutbolista de Racing parecía tener su lugar en el banco de suplentes del "xeneize" solo hasta final de la temporada, a modo de interinato. Si embargo, los buenos resultados y la presunta banca del plantel, encabezada por el capitán Leandro Paredes, le abría la puerta a una continuidad en 2026, año del regreso a la Copa Libertadores.
Mientras tanto, este martes, el plantel tuvo su último entrenamiento de la temporada en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Úbeda. Y se esperaba que en las próximas se diera la cumbre entre el DT y el presidente, algo que no fue oficializado por el club.
Sin embargo, este mismo martes, el periodista Hernán Feller aseguró en el portal Doble Amarilla que el "Sifón" seguirá en el cargo durante el 2026, y en consecuencia, que será el entrenador de Boca en la Copa.
De acuerdo con el medio citado, la ratificación llegó luego de una reunión entre el entrenador y la dirigencia, que tuvo lugar tras el último entrenamiento del año, en la que le solicitaron que comience a planificar la pretemporada.
Sí había trascendido que Úbeda iba a estar al frente del equipo en la reanudación de los trabajos tras las vacaciones, el próximo 27 de diciembre, en el inició de la temporada. Además, no se descarta que se sume un nuevo integrante al cuerpo técnico.
