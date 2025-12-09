¿De qué jugador se trata? Salió campeón con San Lorenzo después de una sequía de 20 años
Campeón del Clausura de 1995, este exjugador debió abandonar el verde césped producto de una grave lesión. Los detalles en la nota.
Después de coronarse campeón con San Lorenzo en el Torneo Clausura 1995, Javier Arbarello eligió el silencio y la tranquilidad de Ballesteros para emprender un nuevo capítulo en su vida, luego de colgar los botines producto de una grave lesión.
Su recorrido incluyó pasos por Belgrano, San Lorenzo y Platense, hasta que una lesión a los 33 años puso fin a su carrera en el campo de juego. Luego de alejarse por completo de su amado verde césped, el exvolante se metió de lleno en el mundo de los negocios con su quiniela.
Javier Arbarello y su paso por el fútbol
Arbarello inició su camino en el fútbol relativamente tarde, a los 23 años, dejando atrás el trabajo en el campo y la construcción para sumarse de inmediato a Belgrano, elenco que posó sus ojos sobre él y le abrió las puertas de la élite en Argentina.
Su talento no pasó desapercibido y San Lorenzo lo sumó a sus filas con la misión de ayudar al equipo a romper una larga recha negativa. El 1995 fue uno de los mejores años de Arbarello y el "Ciclón", ya que se coronarían campeones del Clausura de punta a punta.
Después de su etapa en el elenco de Boedo, continuó su carrera en Platense y Juventud Unida, hasta que una lesión a los 33 años lo obligó a retirarse del fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Después de retirarse del fútbol, Arbarello regresó a su ciudad natal, Ballesteros, en busca un estilo de vida más sereno y calmo. Allí decidió emprender sus propios negocios, incluyendo una quiniela y un local de cobranzas, al mismo tiempo que se desempeña como funcionario público en la Secretaría de Deportes del municipio.
