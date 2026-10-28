De qué murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni
La madre del entrenador de la Selección Argentina falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe. Atravesaba una grave enfermedad desde hace tiempo.
Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, murió a los 74 años en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su familia. La noticia generó conmoción por tratarse de la madre del entrenador de la Selección Argentina, quien al momento del fallecimiento no se encontraba en el país.
Según se sabía, la mujer atravesaba una enfermedad grave desde hacía tiempo y necesitaba cuidados especiales. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente cuál fue la causa exacta de su muerte. Por ahora, no trascendió un diagnóstico específico que permita establecer de qué murió la madre del entrenador. Si bien Eulalia había sufrido un problema de salud grave en 2021, no se confirmó que aquel episodio haya sido la causa directa de su fallecimiento.
La mujer construyó su vida en Pujato junto a su esposo, Ángel Omar Scaloni, y sus tres hijos: Mauro, Lionel y Corina. Aunque mantuvo un perfil bajo, fue una figura fundamental para el líder del cuerpo técnico del seleccionado nacional, que en distintas ocasiones reconoció públicamente la importancia de sus padres en su formación personal.
El antecedente de salud que preocupó a Lionel Scaloni
La salud de Eulalia ya había generado preocupación en la familia durante 2021. En aquel momento, el campeón del mundo contó que su mamá atravesaba un difícil problema médico y que estaba luchando por recuperarse.
Después de que la Selección conquistara la Copa América ante Brasil, el director técnico le dedicó el título con una frase que reflejó el momento personal que vivía: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.
Meses más tarde, el entrenador volvió a hacer referencia a la situación familiar y dejó en evidencia cuánto lo afectaba la salud de sus padres. Sin embargo, no se difundieron detalles médicos que permitan vincular de manera directa aquel episodio con la enfermedad que atravesaba Eulalia antes de morir.
¿Dónde estaba Lionel Scaloni cuando murió su mamá?
Al conocerse el fallecimiento, Scaloni no se encontraba en Pujato. De acuerdo con la información difundida, el entrenador tenía previsto regresar a la Argentina para la próxima doble fecha de la Selección, programada para noviembre. Por el momento, no se informó si la muerte de su madre modificará sus planes de viaje.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario