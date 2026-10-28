De qué murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Meses más tarde, el entrenador volvió a hacer referencia a la situación familiar y dejó en evidencia cuánto lo afectaba la salud de sus padres. Sin embargo, no se difundieron detalles médicos que permitan vincular de manera directa aquel episodio con la enfermedad que atravesaba Eulalia antes de morir.

¿Dónde estaba Lionel Scaloni cuando murió su mamá?

Al conocerse el fallecimiento, Scaloni no se encontraba en Pujato. De acuerdo con la información difundida, el entrenador tenía previsto regresar a la Argentina para la próxima doble fecha de la Selección, programada para noviembre. Por el momento, no se informó si la muerte de su madre modificará sus planes de viaje.