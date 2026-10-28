El día que la mamá de Scaloni contó los sacrificios que hizo Lionel para ser futbolista

La reflexión de Lionel Scaloni sobre su carrera

Después de escuchar a su mamá, el periodista le preguntó a Lionel si estaba orgulloso de haber hecho aquellos sacrificios para dedicarse al fútbol. “Sí, seguro que sí, ahora que dio sus frutos seguro que sí. Pero si no se hubiera dado lo hubiera intentado, que es lo más importante”, respondió Scaloni.

La frase dejó una reflexión que iba más allá de los resultados deportivos: para el futbolista, el valor también estaba en haberlo intentado, independientemente de que su carrera hubiera alcanzado o no el éxito que finalmente consiguió.

En 2006, Scaloni participaba de su primera Copa del Mundo como jugador, después de haber desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol europeo. Dos décadas más tarde, su historia tendría otro capítulo al convertirse en el entrenador que condujo a la Selección Argentina a ganar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.