El día que la mamá de Scaloni contó los sacrificios que hizo Lionel para ser futbolista
Tras la muerte de Eulalia Marzetti, volvió a cobrar relevancia una entrevista que compartieron durante la Copa del Mundo de 2006.
La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, trajo nuevamente a la memoria distintos momentos que compartieron a lo largo de la carrera del actual entrenador de la Selección Argentina. Uno de ellos ocurrió durante el Mundial de Alemania 2006, cuando el entonces futbolista de la Albiceleste fue entrevistado junto a su madre.
En aquella conversación, Eulalia recordó cómo su hijo había comenzado a dedicar buena parte de su vida al fútbol desde muy joven. Con orgullo, contó que Lionel se convirtió en profesional a los 16 años y que, mientras sus amigos disfrutaban de actividades propias de la adolescencia, él debía cumplir con entrenamientos, concentraciones y compromisos deportivos.
La mamá de Scaloni recordó los sacrificios que hizo desde adolescente
Durante la entrevista con TyC Sports, el periodista le preguntó a Eulalia qué sacrificios había hecho su hijo para llegar a convertirse en futbolista profesional. “Y bueno, hay que tener en cuenta que él a los 16, Leo, ya fue profesional... Todos los fines de semana que los amigos y compañeros...”, comenzó a explicar.
El entrevistador completó la idea al señalar que los demás jóvenes se iban de fiesta, mientras Lionel debía cumplir con sus obligaciones deportivas. “Exacto”, respondió su mamá, antes de resumir lo que había significado aquella elección para el entonces jugador de la Selección: “Así que una parte de su juventud la sacrificó por esto”.
Sus palabras reflejaron el esfuerzo que implicó para el pujatense abrirse camino en el fútbol desde una edad temprana y sostener una carrera que, con el paso de los años, lo llevaría a jugar en Europa y representar a la Argentina en una Copa del Mundo.
La reflexión de Lionel Scaloni sobre su carrera
Después de escuchar a su mamá, el periodista le preguntó a Lionel si estaba orgulloso de haber hecho aquellos sacrificios para dedicarse al fútbol. “Sí, seguro que sí, ahora que dio sus frutos seguro que sí. Pero si no se hubiera dado lo hubiera intentado, que es lo más importante”, respondió Scaloni.
La frase dejó una reflexión que iba más allá de los resultados deportivos: para el futbolista, el valor también estaba en haberlo intentado, independientemente de que su carrera hubiera alcanzado o no el éxito que finalmente consiguió.
En 2006, Scaloni participaba de su primera Copa del Mundo como jugador, después de haber desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol europeo. Dos décadas más tarde, su historia tendría otro capítulo al convertirse en el entrenador que condujo a la Selección Argentina a ganar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
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