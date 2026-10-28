Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil vía Misiones desde donde viajó hacia Ecuador
Acorralado por la Justicia, Flávio Bolsonaro huyó hacia la Argentina donde abordó un avión privado buscar refugio en los Estados Unidos.
El ultraderechista ex candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, huyó hacia la Argentina luego de que la Justicia le impidiera salir del país en el marco de una causa que lo investiga por los delitos de lavado de activos y evasión fiscal. Tras varias horas de incertidumbre y luego de que el gobierno de Javier Milei asegurara que no se encontraba en la Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones reconoció recién en la madrugada de este miércoles que Bolsonaro ingresó al país a través de uno de los pasos fronterizos de la provincia de Misiones.
De acuerdo con el comunicado difundido recién a las 2 de la madrugada de este miércoles "a las 22.50 hs del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país".
Y sigue: "los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo".
El avión en el que viajó Bolsonaro había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la noche del lunes. Si bien la partida estaba prevista inicialmente para esa misma noche; la compañía había solicitado durante la madrugada los trámites ante Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación, y la salida programada para las primeras horas del martes no se concretó.
Bolsonaro es investigado en Brasil y , previendo la posibilidad de su fuga, el juez del Supremo Tribunal Federal de ese país,Alexandre de Moraes, le había ordenado entregar su pasaporte e impedido viajar al exterior. A pesar de ello Bolsonaro no encontró inconvenientes en cruzar el paso fronterizo e ingresar a la Argentina.
Flávio Bolsonaro investigado
El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.
La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.
El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
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