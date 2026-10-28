"Gringo querido": el mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni por la muerte de su mamá
La AFA publicó un comunicado para acompañar al entrenador, mientras que el presidente Claudio Tapia le dedicó unas palabras en sus redes sociales.
La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, generó muestras de apoyo hacia el entrenador de la Selección Argentina. Tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, expresaron sus condolencias y le enviaron mensajes de acompañamiento a él y a sus seres queridos.
El fallecimiento de la madre del técnico ocurrió en Pujato, Santa Fe, donde vivía junto a su familia. La noticia provocó repercusiones en el ámbito del fútbol argentino, con muestras de afecto hacia el entrenador en este difícil momento personal.
El comunicado de la AFA por la muerte de Eulalia Marzetti
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la AFA manifestó su pesar por el fallecimiento de la mamá de Scaloni y le transmitió su apoyo al director técnico. “La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, expresó la entidad.
El mensaje también incluyó unas palabras de aliento para el entrenador y sus seres queridos: “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”. De esta manera, la institución que conduce el fútbol nacional se sumó a las expresiones de acompañamiento tras la pérdida familiar del técnico campeón del mundo.
El mensaje de Chiqui Tapia para Lionel Scaloni
Por su parte, Tapia publicó un mensaje personal dirigido al entrenador, en el que destacó el cariño hacia él y le aseguró que podía contar con su apoyo. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió el presidente de la AFA.
Luego, agregó: “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”. Las palabras del mandamás del fútbol nacional reflejaron la intención de acompañar al DT ante la muerte de su madre, en un momento que trasciende su función al frente del selecciónado.
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