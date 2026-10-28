"Gringo querido": el mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni por la muerte de su mamá

El comunicado de la AFA por la muerte de Eulalia Marzetti

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la AFA manifestó su pesar por el fallecimiento de la mamá de Scaloni y le transmitió su apoyo al director técnico. “La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, expresó la entidad.