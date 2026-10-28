Dura pérdida para Lionel Scaloni: murió su madre Eulalia Marzetti en Pujato

¿Quién era Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni?

Marzetti desarrolló gran parte de su vida en Pujato, una localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Rosario. Allí formó su familia junto a Ángel Scaloni, con quien tuvo tres hijos: Mauro, Lionel y Corina.

Además de su dedicación familiar, trabajó durante varios años como jueza de paz en el juzgado local, una función que le permitió mantener un contacto cotidiano con los habitantes de la comunidad.

El ACV que sufrió antes de la Copa América 2021

La salud de Eulalia Marzetti se había complicado a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió internación y un extenso proceso de rehabilitación. El episodio ocurrió pocos días antes del inicio de la Copa América disputada en Brasil, torneo que terminó con la Selección argentina campeona después de 28 años sin títulos oficiales en la categoría mayor.

En aquel momento, Scaloni atravesó la competencia con una profunda preocupación por la situación de su madre. Después de la victoria ante Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná, el entrenador le dedicó públicamente el título.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Semanas más tarde, Ángel Scaloni, su padre, también sufrió un cuadro de salud similar y debió continuar con tratamientos médicos especializados.

La preocupación de Scaloni por la salud de sus padres

La situación familiar continuó afectando al entrenador durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En octubre de 2021, después de la victoria de Argentina ante Perú en el estadio Monumental, el director técnico reconoció que las circunstancias personales le impedían concentrarse plenamente en los objetivos deportivos.

“No estoy para pensar en el Mundial”, manifestó entonces, en referencia al delicado momento que atravesaban sus padres. Con el paso de los años, el pujatense consiguió conducir a la Selección argentina a conquistas históricas, entre ellas el Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024. Sin embargo, la evolución de la salud de su madre se mantuvo dentro de la esfera privada de la familia.