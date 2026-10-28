Quién era Eulalia "Lali" Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni: "Soy lo que soy gracias a ellos"

A comienzos de 2026, una imagen familiar volvió a mostrar esa cercanía: Lionel compartió con sus padres los saludos de Año Nuevo en la puerta de la casa de Pujato, en una escena sencilla junto a los vecinos.

El problema de salud que preocupó a Scaloni en 2021

La salud de Eulalia había generado preocupación varios años antes de su fallecimiento. En 2021 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debió atravesar un período de internación y rehabilitación. La situación coincidió con una etapa decisiva para la Scaloneta.

Después de conquistar la Copa América frente a Brasil, en el estadio Maracaná, Scaloni hizo una dedicatoria que reflejó el difícil momento familiar que atravesaba. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó el entrenador tras aquella consagración.

Sus palabras dejaron ver que, incluso en medio de uno de los mayores festejos deportivos de su carrera, su principal preocupación estaba puesta en la recuperación de su mamá.

“Soy lo que soy gracias a ellos”: el reconocimiento de Lionel Scaloni

El agradecimiento a sus padres volvió a aparecer el 1 de junio de 2022, después de que Argentina venciera a Italia y conquistara la Finalissima en Wembley. En una entrevista con ESPN, Scaloni destacó la importancia de su familia y resumió el papel que había tenido en su formación con una frase contundente: “Soy lo que soy gracias a ellos”.

Meses después, tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, el entrenador también recordó las enseñanzas recibidas en su casa. En medio de la emoción por haber alcanzado la cima del fútbol, volvió a poner en primer plano el esfuerzo y los valores que le habían transmitido sus padres.

En septiembre de 2024, durante una entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank, Scaloni habló sobre el deseo de que ambos pudieran disfrutar plenamente de los éxitos de la Selección, pese a sus problemas de salud. “Ojalá estén orgullosos”, manifestó.