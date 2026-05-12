Fue millonario, llegó a jugar con Maradona y terminó en la calle

Su rendimiento también lo llevó a la selección nacional, donde participó en la Eurocopa de 1984, certamen en el que España alcanzó la final. También jugó el Mundial de 1986, cuando "La Roja" quedó eliminada en octavos de final ante Bélgica.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, los problemas de adicción y la depresión llevaron Alberto Moreno a una situación límite, en la que incluso llegó a vivir en la calle. No obstante, buscó recuperarse, se formó como entrenador y terminó fundando “Relife”, una fundación que ayuda a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y exclusión.