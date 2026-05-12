Fue millonario, llegó a jugar con Maradona y terminó en la calle
Fue uno de los mejores jugadores de España durante la década del 80, pero las adicciones lo llevaron a perder toda su fortuna. Descubrí de quién se trata.
Julio Alberto Moreno creció en un entorno complicado, donde las dificultades marcaron su infancia, pero también forjaron su carácter para seguir adelante. Esa perseverancia y fuerza de voluntad lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de Europa en la década del 80, principalmente en el Barcelona de Diego Armando Maradona y la Selección de España.
Sin embargo, los problemas de salud y adicciones lo llevaron a perder gran parte de la fortuna que había conseguido gracias al fútbol. Por este motivo, creó la fundación “Relife”, encargada de acompañar a personas que atraviesan problemas de adicción.
Julio Alberto Moreno y su paso por el fútbol
Alberto Moreno comenzó su trayectoria profesional en el Atlético de Madrid, donde se destacó por su rendimiento y proyección dentro del campo de juego. Ese buen nivel le permitió dar el salto más importante de su carrera en 1982, cuando fue transferido al Barcelona.
En el club catalán se consolidó como una pieza importante dentro de un plantel con grandes figuras, entre las que se destacaba Maradona. En el Barcelona no solo conquistó títulos locales, sino que también ganó el reconocimiento y cariño de los hinchas.
Su rendimiento también lo llevó a la selección nacional, donde participó en la Eurocopa de 1984, certamen en el que España alcanzó la final. También jugó el Mundial de 1986, cuando "La Roja" quedó eliminada en octavos de final ante Bélgica.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, los problemas de adicción y la depresión llevaron Alberto Moreno a una situación límite, en la que incluso llegó a vivir en la calle. No obstante, buscó recuperarse, se formó como entrenador y terminó fundando “Relife”, una fundación que ayuda a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y exclusión.
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