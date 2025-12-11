¿De quién se trata? Fue de la generación dorada de México, acumuló 10 millones de dólares, pero quedó en bancarrota
Tras una exitosa carrera, malas decisiones y un círculo tóxico hicieron que perdiera su fortuna. Conocé los detalles en la nota.
En el fútbol, el talento y el éxito no siempre van de la mano con la fortuna. Daniel Osorno fue una de las grandes figuras de México, multicampeón con Atlas, pero decisiones equivocadas y un entorno tóxico truncaron su camino y le hicieron perder toda su fortuna.
Desde sus primeros pasos con el Atlas, Osorno estaba destinado al éxito en el verde césped, motivo por el cual se ganó un lugar en la selección nacional. Pero tras colgar los botines vivió momentos que nunca imagino culpa de los "amigos del campeón". En la actualidad, es parte del equipo de Leyendas de Atlas y organiza eventos para ganarse la vida.
Daniel Osorno y su paso por el fútbol
Osorno comenzó su trayectoria en Atlas, donde fue parte de la “generación dorada” bajo la dirección de Ricardo La Volpe. Su rendimiento le abrió las puertas de la selección mexicana, con la que consiguió la Copa Confederaciones 1999 y la Copa Oro, anotando un gol clave frente a Brasil.
En 2003 dio un salto a Monterrey, aunque su estadía allí fue breve y volvió a su primer amor. Más adelante, en 2007, probó suerte en Estados Unidos con Colorado Rapids, antes de regresar a México en calidad de préstamo para jugar en Dorados de Sinaloa.
Tras estas experiencias, retornó una vez más a Atlas y, posteriormente, al Puebla. Ya en la recta final, Osorno decidió poner fin a su carrera profesional en la UAT, cerrando así una carrera marcada por los títulos y la Selección de México.
Su vida después del retiro
Producto de su rendimiento y talento, Osorno llegó a acumular alrededor de 10 millones de dólares, aunque diversos errores y situaciones personales lo dejaron sin esa fortuna. Hoy, mantiene un vínculo con el fútbol a través de la organización de eventos y participa en el equipo de leyendas de Atlas, su club de toda la vida.
