¿De quién se trata? Fue de la generación dorada de México, acumuló 10 millones de dólares, pero quedó en bancarrota

Desde sus primeros pasos con el Atlas, Osorno estaba destinado al éxito en el verde césped, motivo por el cual se ganó un lugar en la selección nacional. Pero tras colgar los botines vivió momentos que nunca imagino culpa de los "amigos del campeón". En la actualidad, es parte del equipo de Leyendas de Atlas y organiza eventos para ganarse la vida.