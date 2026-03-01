¿De quién se trata? El jugador uruguayo que pasó por Boca y hoy tiene una agencia de lotería
Nunca perdió un clásico ante River y brilló en el fútbol mexicano. Además, forjó una estrecha relación con Maradona. Los detalles en la nota.
Son muchos los futbolistas uruguayos que brillaron en el ámbito local, jugando para los mejores equipos del país y siendo piezas clave en la consecución de títulos. El vínculo entre Uruguay y el fútbol argentino va más allá de la rivalidad deportiva: a lo largo de los años, estos jugadores dejaron su huella, destacándose tanto por su calidad técnica como por su entrega dentro del terreno de juego.
Entre ellos, Richard Edunio Tavares no solo brilló con la camiseta de Boca, sino que también compartió una estrecha amistad con Diego Armando Maradona. Tras colgar los botines, decidió radicarse en Argentina, más precisamente en el barrio de La Paternal, para comenzar una nueva vida en el mundo de los negocios.
Richard Edunio Tavares y su paso por el futbol
Tavares arrancó su camino en el fútbol argentino a comienzos de los años 80, cuando todavía era un joven defensor uruguayo. Tras sus primeras experiencias en el ascenso, logró mostrarse en Primera División y eso le abrió la puerta de Boca.
Durante su paso por el club de La Ribera atravesó un período complejo: el entrenador Roberto Saporiti prácticamente no lo consideraba y estuvo cerca de nueve meses sin sumar minutos oficiales. Aun así, logró meterse en el corazón de los hinchas gracias a su actitud dentro de la cancha y su espíritu combativo.
Además, puede presumir un dato particular: nunca perdió un Superclásico frente a River. Su ciclo en el club se cerró en 1989, con un total de 84 encuentros disputados y 3 goles convertidos. Tras dejar el fútbol argentino, continuó su carrera en México, donde permaneció una década defendiendo las camisetas de Monterrey, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.
Si bien tuvo un breve regreso al país para jugar en Chaco For Ever y Quilmes, las diferencias económicas hicieron que optara por radicarse nuevamente en el exterior. El tramo final de su trayectoria estuvo marcado por una seria lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a retirarse a los 36 años.
En esos años en México también forjó una relación cercana con Diego Maradona, a partir del vínculo con Gabriela Villafañe, hermana de la pareja del astro argentino.
Su vida después del retiro
Con casi 60 años, Tavares cambió por completo de vida. Volvió de México, se instaló en La Paternal y hoy trabaja en una agencia de quiniela por la mañana y en una casa de repuestos automotores por la tarde. Aunque se formó como director técnico, no le gustó ese camino y decidió alejarse definitivamente del ambiente deportivo.
