¿De quién se trata? El jugador uruguayo que pasó por Boca y hoy tiene una agencia de lotería

Si bien tuvo un breve regreso al país para jugar en Chaco For Ever y Quilmes, las diferencias económicas hicieron que optara por radicarse nuevamente en el exterior. El tramo final de su trayectoria estuvo marcado por una seria lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a retirarse a los 36 años.

En esos años en México también forjó una relación cercana con Diego Maradona, a partir del vínculo con Gabriela Villafañe, hermana de la pareja del astro argentino.

Su vida después del retiro

TAVARES.jpg Luego de su retiro, el uruguayo se radicó en el barrio de La Paternal.

Con casi 60 años, Tavares cambió por completo de vida. Volvió de México, se instaló en La Paternal y hoy trabaja en una agencia de quiniela por la mañana y en una casa de repuestos automotores por la tarde. Aunque se formó como director técnico, no le gustó ese camino y decidió alejarse definitivamente del ambiente deportivo.