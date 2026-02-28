Los empresarios más poderosos de la Argentina celebraron la reforma laboral
Para el Grupo de los 6, que reúne a cámaras empresariales de los principales sectores, "la actualización del régimen laboral representa una oportunidad".
El denominado Grupo de los 6 (G6), que reúne a los empresarios más poderosos de la Argentina, celebró la aprobación de la reforma laboral, cuyo último paso dio el Senado el viernes último tras ser devuelto el proyecto que se aprobó en Diputados con modificaciones.
"El Grupo de los 6 expresa su satisfacción por la aprobación de la nueva legislación laboral, que constituye un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina", sostuvieron los empresarios mediante un comunicado difundido este sábado.
El G6, que desde un principio impulsó la flexibilización de las relaciones laborales, está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Para estos magnates de las finanzas, la industria, el comercio y el agro, "la actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país”.
“También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes", porque —según la visión del grupo de cámaras empresarias— implica "el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental".
"Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad", aseguran.
Y concluyen: "El Grupo de los 6 reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo".
