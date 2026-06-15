Decepción total: España empató sin goles ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026

Bautismo sin gol: El delantero estrella Lamine Yamal disputó los últimos 25 minutos del encuentro en lo que significó su debut absoluto en una Copa del Mundo, pero no logró revertir la paridad en el marcador.

Baño de realidad: El vigente campeón de Europa, considerado uno de los máximos favoritos a quedarse con el título ecuménico, mostró un juego dominante pero sufrió la falta de puntería frente a un oponente sumamente ordenado.

La figura de la cancha: El experimentado arquero africano Vozinha se convirtió en el héroe absoluto del partido a sus 40 años recién cumplidos, salvando su valla en reiteradas oportunidades y terminando el cotejo entre lágrimas.