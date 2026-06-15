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Decepción total: España empató sin goles ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026

🔴EN VIVO | España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

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La Selección de España no pudo quebrar el arco de Cabo Verde e igualó 0-0 en el inicio del Grupo H del Mundial 2026. Lamine Yamal sumó minutos desde el banco.

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EN VIVO

La Selección de España decepcionó en su estreno absoluto en el Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a la debutante Cabo Verde en Atlanta. Pese al dominio territorial y el posterior ingreso del juvenil Lamine Yamal, el combinado europeo careció de efectividad para romper el cero. Vozinha, arquero de los africanos, fue la figura.

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MUNDIAL

El debut de Lamine Yamal y la épica actuación de Vozinha la muralla de Cabo Verde

  • Bautismo sin gol: El delantero estrella Lamine Yamal disputó los últimos 25 minutos del encuentro en lo que significó su debut absoluto en una Copa del Mundo, pero no logró revertir la paridad en el marcador.

  • Baño de realidad: El vigente campeón de Europa, considerado uno de los máximos favoritos a quedarse con el título ecuménico, mostró un juego dominante pero sufrió la falta de puntería frente a un oponente sumamente ordenado.

  • La figura de la cancha: El experimentado arquero africano Vozinha se convirtió en el héroe absoluto del partido a sus 40 años recién cumplidos, salvando su valla en reiteradas oportunidades y terminando el cotejo entre lágrimas.

  • El cierre del grupo: Tras este sorpresivo resultado en la apertura de la zona, la primera jornada del Grupo H se completará con el enfrentamiento entre las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita.

IMPORTANTE: Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo España vs. Cabo Verde

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