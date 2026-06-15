Mundial 2026: Vozinha es furor tras brillar ante España, desató ola de memes y explotó con furia en Instagram
El increíble rendimiento del arquero Vozinha frente a España desató una locura total en las redes, sumando miles de nuevos seguidores en Instagram.
La fenomenal actuación deportiva de el experimentado arquero de Cabo Verde, Vozinha, revolucionó el ecosistema digital por completo. Con maravillosas atajadas frente a la dura selección europea, este tremendo jugador de cuarenta años logró robarse todo el protagonismo en las distintas plataformas. Los fanáticos internacionales celebraron su brillante nivel mediante mensajes.
La lluvia de memes sobre Vozinha y el Mundial 2026
El arquero, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, fue el máximo responsable de mantener su arco en cero durante el primer tiempo frente a los campeones de 2010, con intervenciones que resultaron verdaderamente cruciales para su equipo. Ante semejante demostración de talento a sus 40 años, los distintos usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor, sorpresa y muchos elogios.
Algunos hinchas se animaron a compararlo directamente con enormes figuras mundiales, afirmando en Twitter que "pisa con fuerza" sobre el arquero brasileño Alisson o que directamente "ya es más grande que Neuer". Otros lo definieron sin dudarlo como el hombre del partido, una auténtica "muralla" en la defensa, e incluso reclamaron vehementemente que le otorguen el premio al mejor arquero del campeonato.
El salto exponencial de sus seguidores en Instagram
Más allá de las divertidas bromas sobre si tiene sangre panameña o la desesperación que generó en los seguidores rivales, el verdadero impacto estadístico se vio reflejado en su cuenta oficial. Durante la transmisión de este vibrante encuentro, los usuarios comenzaron a buscar y seguir masivamente el perfil del jugador.
En cuestión de muy pocos minutos, su cantidad de seguidores pasó de tener 77.4 mil a superar la impresionante barrera de los 109 mil seguidores de manera constante. Un salto exponencial que consagra al guardameta no solo como un héroe deportivo bajo los tres palos, sino también como la indiscutida gran sensación viral del momento.
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