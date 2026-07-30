Tensión en España: la RFEF le abrió un expediente al Barcelona por el caso Julián Álvarez

El campeón del mundo, de 26 años, tiene vínculo con el Colchonero hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. Al haber firmado su contrato cuando tenía 24 años, todavía permanece dentro del período protegido, que se extiende durante tres temporadas completas para futbolistas de entre 23 y 28 años. Según informó la agencia EFE, la RFEF designó un instructor para llevar adelante la investigación y ya notificó oficialmente al Barcelona, que tendrá la posibilidad de presentar alegaciones y ejercer su derecho de defensa durante el proceso.