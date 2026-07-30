Tensión en España: la RFEF le abrió un expediente al Barcelona por el caso Julián Álvarez
El Comité de Disciplina inició un procedimiento contra el club catalán por presuntos contactos con el argentino durante el denominado "período protegido".
La novela entre Julián Álvarez, Barcelona y Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo. Este jueves, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario contra el conjunto catalán por los presuntos contactos mantenidos con el delantero argentino mientras continúa bajo contrato con el Colchonero.
La medida se produce luego de la denuncia presentada por Atlético de Madrid el pasado 30 de junio, en la que acusó al Barça de negociar con el futbolista durante el denominado "período protegido", una etapa contemplada en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA que busca preservar la estabilidad contractual de los jugadores.
El campeón del mundo, de 26 años, tiene vínculo con el Colchonero hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. Al haber firmado su contrato cuando tenía 24 años, todavía permanece dentro del período protegido, que se extiende durante tres temporadas completas para futbolistas de entre 23 y 28 años. Según informó la agencia EFE, la RFEF designó un instructor para llevar adelante la investigación y ya notificó oficialmente al Barcelona, que tendrá la posibilidad de presentar alegaciones y ejercer su derecho de defensa durante el proceso.
La tensión entre ambos clubes escaló durante los últimos meses. Desde el Atlético denunciaron públicamente una supuesta "campaña de acoso y derribo" sobre una de sus principales figuras, mientras que Joan Laporta reconoció semanas atrás el interés del club catalán y confirmó que habían realizado una importante propuesta económica. Sin embargo, la postura del conjunto madrileño no cambió. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, fue contundente: "No aceptaremos una oferta de 100 millones, ni de 150, ni de 200. Julián no está en venta".
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El propio delantero alimentó las especulaciones durante el Mundial 2026, cuando aseguró que "lo mejor para todos es una transferencia" y reconoció que desea cumplir un sueño deportivo, aunque evitó mencionar explícitamente al Barcelona.
La FIFA contempla sanciones severas en casos de este tipo. Si se determina que un club indujo a un futbolista a romper su contrato durante el período protegido, podría recibir una prohibición para incorporar jugadores durante dos mercados de pases consecutivos. Por ahora, el expediente recién comienza, pero el caso Julián Álvarez promete seguir sumando capítulos en uno de los conflictos más resonantes del mercado de pases europeo.
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