Vinčić rompió el silencio y contó cómo vivió la final del Mundial 2026 con Messi: qué dijo

Al recordar el desarrollo del encuentro entre argentinos y españoles, sostuvo que el mayor desafío no estuvo relacionado únicamente con las jugadas puntuales, sino con la administración emocional de un partido atravesado por una enorme presión. “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”, explicó.

Qué dijo Vincic de la expulsión de Enzo Fernández y del cruce con Lionel Messi

Uno de los momentos que más polémica generó durante la final fue la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí sobre el final de los 90 minutos, que luego puso todavía aún más cuesta arriba el trámite del encuentro en el tiempo extra.

Aquella decisión provocó numerosas críticas una vez terminado el encuentro, aunque el árbitro aseguró que, al revisar nuevamente el partido, no encontró motivos para cuestionar su desempeño. “Creo que la estrategia arbitral fue correcta”, aseguró, al tiempo que remarcó que no tuvo “demasiados problemas” al momento de analizar posteriormente las decisiones adoptadas durante los noventa minutos.

Otro de los episodios que despertó curiosidad fue la conversación que mantuvo con Lionel Messi en pleno desarrollo de la final. Las imágenes televisivas mostraron un intercambio entre ambos, aunque nunca se conoció el contenido del diálogo.

Consultado sobre ese episodio, el árbitro prefirió mantener la reserva. “Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, respondió, evitando brindar mayores detalles sobre las palabras intercambiadas con el capitán argentino.

Con estas declaraciones, Vini realizó su primer balance público después de cerrar definitivamente una carrera que tuvo como último capítulo la conducción de la final del Mundial 2026. Lejos de alimentar nuevas polémicas, el exjuez optó por respaldar cada una de sus decisiones y destacar la experiencia de haber dirigido el encuentro más importante del calendario futbolístico internacional.