Vinčić rompió el silencio y contó cómo vivió la final del Mundial 2026 con Messi: qué dijo
El exárbitro esloveno repasó su experiencia en el partido decisivo entre Argentina y España, defendió su actuación frente a las críticas y reveló cómo fue el intercambio con el capitán.
Apenas una semana después de anunciar oficialmente el final de su carrera como árbitro profesional, Slavko Vincic decidió hablar públicamente sobre el partido más importante que le tocó dirigir. El juez esloveno concedió una entrevista en la que analizó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, repasó las sensaciones que le dejó semejante responsabilidad y respondió a los cuestionamientos que surgieron tras algunas de sus decisiones durante el encuentro.
Vini, que puso punto final a una extensa trayectoria inmediatamente después de la Copa del Mundo, recordó que la designación para dirigir la final lo tomó por sorpresa, aunque reconoció que rápidamente entendió la magnitud del momento que estaba viviendo.
“Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral”, expresó durante una entrevista concedida al medio Sport.
El árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España rompió el silencio
El exárbitro también aprovechó la ocasión para destacar el trabajo realizado junto a sus asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, con quienes compartió numerosos torneos internacionales durante los últimos años. Según explicó, la confianza construida entre los tres fue uno de los pilares que permitió alcanzar la posibilidad de dirigir una final mundialista.
“A lo largo de todos estos años, nos hemos llegado a conocer bien, sabemos lo que piensa cada uno, cómo se siente y nos entendemos. Esa es la base del éxito. Hemos pasado muchos días juntos en hoteles, seminarios, preparativos, partidos. Para mí, son como una segunda familia y sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible”, afirmó.
Al recordar el desarrollo del encuentro entre argentinos y españoles, sostuvo que el mayor desafío no estuvo relacionado únicamente con las jugadas puntuales, sino con la administración emocional de un partido atravesado por una enorme presión. “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”, explicó.
Qué dijo Vincic de la expulsión de Enzo Fernández y del cruce con Lionel Messi
Uno de los momentos que más polémica generó durante la final fue la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí sobre el final de los 90 minutos, que luego puso todavía aún más cuesta arriba el trámite del encuentro en el tiempo extra.
Aquella decisión provocó numerosas críticas una vez terminado el encuentro, aunque el árbitro aseguró que, al revisar nuevamente el partido, no encontró motivos para cuestionar su desempeño. “Creo que la estrategia arbitral fue correcta”, aseguró, al tiempo que remarcó que no tuvo “demasiados problemas” al momento de analizar posteriormente las decisiones adoptadas durante los noventa minutos.
Otro de los episodios que despertó curiosidad fue la conversación que mantuvo con Lionel Messi en pleno desarrollo de la final. Las imágenes televisivas mostraron un intercambio entre ambos, aunque nunca se conoció el contenido del diálogo.
Consultado sobre ese episodio, el árbitro prefirió mantener la reserva. “Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, respondió, evitando brindar mayores detalles sobre las palabras intercambiadas con el capitán argentino.
Con estas declaraciones, Vini realizó su primer balance público después de cerrar definitivamente una carrera que tuvo como último capítulo la conducción de la final del Mundial 2026. Lejos de alimentar nuevas polémicas, el exjuez optó por respaldar cada una de sus decisiones y destacar la experiencia de haber dirigido el encuentro más importante del calendario futbolístico internacional.
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