Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo España vs. Cabo Verde
En Atlanta, el conjunto europeo debuta este lunes en el Mundial 2026. En dónde puede verse en vivo.
España, una de las candidatas, y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio, desde las 13 (hora de Argentina), en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido que promete emociones.
Para quienes quieran seguir las alternativas del partido en vivo desde Argentina, las opciones en televisión incluyen a DSports y el canal 109 de Flow, mientras que de forma digital se emitirá a través de la plataforma de streaming Paramount+.
La "Roja" aparece como una de las grandes candidatas al título y comienza su camino mundialista bajo la conducción de Luis de la Fuente, mientras que Cabo Verde afronta su primera participación en una Copa del Mundo, en lo que será un estreno histórico para el seleccionado africano.
Cómo ver en vivo España vs. Cabo Verde sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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