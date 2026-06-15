Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde figura contra España en el Mundial 2026

A lo largo de su carrera, el arquero construyó un extenso currículum internacional que forjó su temple. Comenzó atajando en el Batuque FC de su país natal en 2009. Luego, sumó experiencia en equipos como el CS Mindelense y el Progresso do Sambizanga de Angola, antes de dar el gran salto al fútbol europeo para jugar en el Zimbru Chiinu de Moldavia y el Gil Vicente de Portugal. También defendió los colores del AEL Limassol de Chipre y el FK AS Trenín de Eslovaquia, para finalmente recalar en el G.D. Chaves de la segunda división portuguesa.