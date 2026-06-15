Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde figura contra España en el Mundial 2026
Josimar Dias, más conocido como Vozinha, brilló frente a España en el Mundial 2026. Conocé su larga trayectoria y el origen de su curioso apodo en el fútbol.
Vozinha es tendencia. El veterano arquero de Cabo Verde, Josimar Dias, sorprendió a todos con su nivel. A sus 40 años, se convirtió en una pieza clave para su selección y deslumbró al planeta durante el Mundial 2026. Su actuación demostró que la edad es apenas un número cuando hay talento.
La historia detrás de Vozinha, el héroe de Cabo Verde
Nacido bajo el nombre de Josimar José Évora Dias el 3 de junio de 1986 en Mindelo, el guardameta logró captar la atención de los fanáticos del fútbol mundial. Su curioso apodo surgió en su infancia, cuando jugaba a la pelota en la pequeña isla de São Vicente. Al ser de baja estatura, recibía muchos golpes y solía correr a buscar consuelo en los brazos de su abuela, motivo por el cual quedó bautizado cariñosamente como Vozinha ("abuelita" en portugués).
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Su extenso recorrido hasta enfrentar a España
A lo largo de su carrera, el arquero construyó un extenso currículum internacional que forjó su temple. Comenzó atajando en el Batuque FC de su país natal en 2009. Luego, sumó experiencia en equipos como el CS Mindelense y el Progresso do Sambizanga de Angola, antes de dar el gran salto al fútbol europeo para jugar en el Zimbru Chiinu de Moldavia y el Gil Vicente de Portugal. También defendió los colores del AEL Limassol de Chipre y el FK AS Trenín de Eslovaquia, para finalmente recalar en el G.D. Chaves de la segunda división portuguesa.
Con su selección nacional, Vozinha debutó en 2012 frente a Camerún y fue absolutamente clave en la histórica clasificación a la Copa de África de 2013, donde el combinado insular alcanzó los cuartos de final. Hoy, con cuatro décadas encima, revalida su vigencia al máximo nivel.
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