Defensa y Justicia empató ante Newel's en un partido con emociones repartidas

Defensa y Justicia llega a este encuentro con un envión, tras su victoria por 1-0 ante Riestra en el interzonal, lo que le permite sumar 7 puntos en el actual Torneo Clausura. Sin embargo, para enfrentar a su exequipo, el entrenador Mariano Soso tendrá una baja sensible: no podrá contar con el delantero Abiel Osorio, autor del gol de la victoria frente al Malevo, quien fue expulsado sobre el final de aquel partido.