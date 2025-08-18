Talleres vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La T busca volver a la victoria en Córdoba para alejarse del fondo, mientras que el Santo llega último en los promedios y necesita empezar a sumar con urgencia.
La quinta jornada del Torneo Clausura 2025 culminará en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres recibirá a San Martín de San Juan en un choque que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos difíciles y que necesitan reaccionar para no comprometerse aún más en sus objetivos. El partido está programado para este lunes a las 21 y promete ser una final anticipada en la lucha por la permanencia.
El equipo de Carlos Tevez no logró encontrar regularidad en el inicio del campeonato. La T debutó con derrota ante San Lorenzo, se recuperó venciendo a Independiente, luego igualó frente a Godoy Cruz y en la última fecha cayó contra Lanús. Con solo cuatro puntos sumados, Talleres aparece en la parte baja de la tabla y su situación genera preocupación.
La presión es doble: además de sumar para no caer en la pelea del descenso, el club cordobés mantiene la ilusión de alcanzar un lugar en los playoffs, aunque para ello necesita encadenar victorias y volver a hacerse fuerte en su estadio. El Kempes, hasta ahora, no le ha dado alegrías en este Clausura.
Enfrente estará un San Martín de San Juan que vive horas críticas. El conjunto dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli es el peor ubicado en la tabla de los promedios y también ocupa el último lugar en la clasificación anual, lo que lo deja al borde de perder la categoría.
Sus números preocupan: solo consiguió un triunfo y un empate en cuatro fechas, mientras que en la más reciente jornada cayó en casa ante Sarmiento por 1-0. Con apenas cuatro puntos, la urgencia es total y sumar en Córdoba aparece como indispensable para empezar a revertir un panorama complicado.
El partido promete ser de alta tensión: el local necesita reencontrarse con la victoria para enderezar el rumbo y mantener vivas sus aspiraciones, mientras que el visitante se juega prácticamente una final en cada fecha que pasa. Con el descenso acechando y la presión en aumento, ambos equipos saltarán al campo del Kempes con la necesidad imperiosa de quedarse con los tres puntos.
Talleres vs. San Martín (SJ): probables formaciones
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
- San Martín (SJ): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Romagnoli.
Talleres vs. San Martín (SJ): otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Facundo Tello.
- TV: TNT Sports.
