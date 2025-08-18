Talleres vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La quinta jornada del Torneo Clausura 2025 culminará en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres recibirá a San Martín de San Juan en un choque que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos difíciles y que necesitan reaccionar para no comprometerse aún más en sus objetivos. El partido está programado para este lunes a las 21 y promete ser una final anticipada en la lucha por la permanencia.