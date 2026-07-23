Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El encuentro representa una buena oportunidad para ambos. El local necesita cortar una larga serie sin triunfos y empezar a consolidar la idea de juego de Vaccari, mientras que la visita buscará demostrar que el golpe frente al Millonario no fue un hecho aislado y que está preparado para competir con mayor regularidad. Con objetivos diferentes pero la misma necesidad de empezar con el pie derecho, protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la primera fecha, en un torneo que desde su inicio promete una intensa lucha tanto por los puestos de arriba como por la permanencia.

Defensa y Justicia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: probables formaciones

Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martinez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustin Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernandez. DT: Julio Vaccari .

Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martinez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustin Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernandez. . Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Defensa y Justicia vs. Aldosivi: otros datos