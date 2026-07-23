Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Halcón debutará como local con la necesidad de dejar atrás una extensa racha sin victorias, mientras que el conjunto marplatense llega fortalecido tras eliminar a River de la Copa Argentina.
El Torneo Clausura 2026 continúa con su primera jornada y uno de los encuentros que promete mayor expectativa tendrá lugar este jueves por la noche en Florencio Varela. Desde las 21:45, Defensa y Justicia será anfitrión de Aldosivi en el estadio Norberto Tomaghello, en un duelo interzonal que enfrentará a dos equipos con realidades diferentes, pero con la misma obligación de comenzar el campeonato sumando.
El conjunto dirigido por Julio Vaccari afronta este compromiso con la necesidad de modificar rápidamente una dinámica negativa que se extendió durante los últimos meses. El regreso del entrenador al banco del Halcón todavía no pudo traducirse en resultados positivos y el equipo buscará aprovechar el respaldo de su público para reencontrarse con la victoria.
La última presentación del Halcón dejó un sabor muy amargo. En su estreno dentro del segundo ciclo de Vaccari, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina tras sufrir una dura goleada por 4-1 frente a Racing, un resultado que profundizó el mal momento futbolístico y aumentó la presión de cara al inicio del nuevo certamen. Además, arrastra una preocupante sequía de triunfos. Su última victoria oficial se produjo el 1 de abril y desde entonces no logró volver a festejar.
Del otro lado estará el Tiburón que llega con un estado de ánimo completamente distinto. Si bien el primer semestre fue muy complicado en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), donde terminó como el único equipo que no consiguió ganar un partido, el conjunto marplatense recuperó ilusión gracias a una de las mayores sorpresas de la Copa Argentina.
Eliminó a River tras imponerse por 3-1 y consiguió uno de los triunfos más importantes de los últimos años, un resultado que fortaleció al plantel y renovó las expectativas de cara a una segunda mitad de la temporada en la que el gran objetivo seguirá siendo asegurar la permanencia en la máxima categoría. La victoria significó un importante impulso anímico para un equipo que durante gran parte del año había sufrido la falta de resultados.
El encuentro representa una buena oportunidad para ambos. El local necesita cortar una larga serie sin triunfos y empezar a consolidar la idea de juego de Vaccari, mientras que la visita buscará demostrar que el golpe frente al Millonario no fue un hecho aislado y que está preparado para competir con mayor regularidad. Con objetivos diferentes pero la misma necesidad de empezar con el pie derecho, protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la primera fecha, en un torneo que desde su inicio promete una intensa lucha tanto por los puestos de arriba como por la permanencia.
Defensa y Justicia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martinez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustin Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernandez. DT: Julio Vaccari.
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Defensa y Justicia vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 21.45.
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
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