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Ni TNT Sports ni ESPN: cómo ver Racing vs Defensa y Justicia por Copa Argentina EN VIVO online sin Pack Fútbol

Deportes

Este jueves, Racing y Defensa y Justicia se medirán por los 16vos de final de la Copa Argentina. Conocé todas las alternativas para seguir el partido.

Ni TNT ni ESPN: cómo ver Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina EN VIVO online sin Pack Fútbol

Ni TNT ni ESPN: cómo ver Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina EN VIVO online sin Pack Fútbol

Para los hinchas que no quieren perderse ningún detalle, el duelo entre Racing y Defensa y Justicia por Copa Argentina genera gran expectativa. El encuentro correspondiente a los 16vos de final del certamen federal se disputará este jueves a partir de las 18.45 horas en el Estadio 23 de Agosto.

Dónde ver a Racing por la Copa Argentina en TV

Quienes deseen seguir la transmisión oficial en vivo desde la Argentina o cualquier parte del mundo, podrán hacerlo a través de la pantalla de TyC Sports. Las sintonías según cada cableoperador son las siguientes:

  • Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).

  • DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).

  • Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).

Cómo ver el encuentro ONLINE y sin Pack Fútbol

Si preferís mirar el partido desde tus dispositivos móviles o la computadora, la opción online para los abonados es acceder a TyC Sports Play. Solo necesitás ingresar a la web oficial (play.tycsports.com), registrarte de manera gratuita en simples pasos y vincular la cuenta de tu proveedor de cable.

A qué hora juegan en el resto de los países

El horario de inicio está fijado para las 18.45 de Argentina. Para el resto del continente, el cronograma es el siguiente:

  • 18.45: Brasil, Paraguay y Uruguay.

  • 17.45: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST).

  • 16.45: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST).

  • 15.45: México y Estados Unidos (Montaña-MST).

  • 14.45: Estados Unidos (Pacífico-PST).

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