Ni TNT Sports ni ESPN: cómo ver Racing vs Defensa y Justicia por Copa Argentina EN VIVO online sin Pack Fútbol
Este jueves, Racing y Defensa y Justicia se medirán por los 16vos de final de la Copa Argentina. Conocé todas las alternativas para seguir el partido.
Para los hinchas que no quieren perderse ningún detalle, el duelo entre Racing y Defensa y Justicia por Copa Argentina genera gran expectativa. El encuentro correspondiente a los 16vos de final del certamen federal se disputará este jueves a partir de las 18.45 horas en el Estadio 23 de Agosto.
Dónde ver a Racing por la Copa Argentina en TV
Quienes deseen seguir la transmisión oficial en vivo desde la Argentina o cualquier parte del mundo, podrán hacerlo a través de la pantalla de TyC Sports. Las sintonías según cada cableoperador son las siguientes:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
Cómo ver el encuentro ONLINE y sin Pack Fútbol
Si preferís mirar el partido desde tus dispositivos móviles o la computadora, la opción online para los abonados es acceder a TyC Sports Play. Solo necesitás ingresar a la web oficial (play.tycsports.com), registrarte de manera gratuita en simples pasos y vincular la cuenta de tu proveedor de cable.
A qué hora juegan en el resto de los países
El horario de inicio está fijado para las 18.45 de Argentina. Para el resto del continente, el cronograma es el siguiente:
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18.45: Brasil, Paraguay y Uruguay.
17.45: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST).
16.45: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST).
15.45: México y Estados Unidos (Montaña-MST).
14.45: Estados Unidos (Pacífico-PST).
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