Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Racing vs. Defensa por Copa Argentina
Se juega este jueves Racing vs Defensa y Justicia, partido clave por la Copa Argentina 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Después del receso provocado por el Mundial 2026, Racing y Defensa y Justicia retomarán la actividad oficial con un compromiso de eliminación directa que promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 18.45 y enfrentará a dos equipos que iniciarán una nueva etapa bajo diferentes conducciones técnicas.
La Academia afrontará este compromiso con la expectativa que genera el comienzo del ciclo de Juan Pablo Vojvoda, quien asumió la conducción del plantel tras la salida de Gustavo Costas. El entrenador llega con la misión de recuperar el protagonismo perdido durante la primera parte del año y buscará que su debut oficial esté acompañado por una clasificación.
El cambio de entrenador se produjo después de un semestre en el que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas del club de Avellaneda. Por ese motivo, la dirigencia decidió apostar por Vojvoda para encabezar un nuevo proyecto deportivo con la intención de volver a pelear por objetivos importantes durante la segunda mitad de la temporada.
La Copa Argentina aparece como una oportunidad ideal para comenzar esa reconstrucción. La Academia superó a San Martín de Formosa en la ronda anterior y ahora intentará dar un nuevo paso para instalarse entre los dieciséis mejores equipos del certamen.
Enfrente estará Defensa y Justicia, que también iniciará un nuevo proceso tras modificar su conducción técnica durante el receso. Luego de no conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, Mariano Soso dejó el cargo y fue reemplazado por Julio Vaccari, quien regresó al club para afrontar su segundo ciclo como entrenador.
El director técnico intentará aprovechar el conocimiento que ya posee de la institución para devolverle competitividad a un equipo que buscará convertirse nuevamente en protagonista tanto en el ámbito local como en la Copa Argentina. Al igual que Racing, consiguió avanzar en la instancia anterior al eliminar a Chaco For Ever y ahora afrontará un compromiso mucho más exigente frente a uno de los grandes del fútbol argentino.
Más allá de los cambios en los bancos de suplentes, ambos equipos llegan con la necesidad de obtener un triunfo que fortalezca el inicio de sus respectivos proyectos. Al tratarse de un torneo de eliminación directa, una derrota implicaría despedirse rápidamente de una competencia que suele ofrecer un importante camino hacia la clasificación internacional.
El duelo también servirá para comenzar a observar las primeras ideas futbolísticas de Vojvoda y Vaccari, dos entrenadores con estilos bien definidos que buscarán imprimir rápidamente su sello en sus nuevos equipos. La expectativa pasa por conocer cómo responderán los futbolistas después de varias semanas de preparación y de un receso que interrumpió el ritmo habitual de la competencia oficial.
Racing vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Tobías Cannavo, Marco Di Césare, Marco Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Alen Miljevic; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Aguilera, Ramos Mingo, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López; Alanís, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Abiel Osorio. DT: Julio Vaccari.
Cómo ver Racing vs. Defensa y Justicia por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Dependiendo de tu servicio de cable, estos son los canales sintonizados:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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