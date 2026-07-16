Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Racing vs. Defensa por Copa Argentina

El director técnico intentará aprovechar el conocimiento que ya posee de la institución para devolverle competitividad a un equipo que buscará convertirse nuevamente en protagonista tanto en el ámbito local como en la Copa Argentina. Al igual que Racing, consiguió avanzar en la instancia anterior al eliminar a Chaco For Ever y ahora afrontará un compromiso mucho más exigente frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Más allá de los cambios en los bancos de suplentes, ambos equipos llegan con la necesidad de obtener un triunfo que fortalezca el inicio de sus respectivos proyectos. Al tratarse de un torneo de eliminación directa, una derrota implicaría despedirse rápidamente de una competencia que suele ofrecer un importante camino hacia la clasificación internacional.

El duelo también servirá para comenzar a observar las primeras ideas futbolísticas de Vojvoda y Vaccari, dos entrenadores con estilos bien definidos que buscarán imprimir rápidamente su sello en sus nuevos equipos. La expectativa pasa por conocer cómo responderán los futbolistas después de varias semanas de preparación y de un receso que interrumpió el ritmo habitual de la competencia oficial.

Racing vs. Defensa y Justicia: probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Tobías Cannavo, Marco Di Césare, Marco Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Alen Miljevic; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda .

Facundo Cambeses; Tobías Cannavo, Marco Di Césare, Marco Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Alen Miljevic; Adrián Martínez y Tomás Conechny. . Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Aguilera, Ramos Mingo, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López; Alanís, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Abiel Osorio. DT: Julio Vaccari.

Cómo ver Racing vs. Defensa y Justicia por TV

El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Dependiendo de tu servicio de cable, estos son los canales sintonizados: