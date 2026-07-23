Facundo Medina regresó a Villa Caraza y habló de la final: qué dijo de las conspiraciones

¡QUÉ DUPLA SE FORMÓ EN EL MUNDIAL! Facu Medina (con camiseta de River) y el Flaco López (todo vestido de Argentina) estuvieron juntos en Caraza y se divirtieron jugando al fútbol. ⚽



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Facundo Medina habló sobre las teorías conspirativas tras la final

Uno de los momentos más destacados de su aparición llegó cuando explicó por qué varios integrantes del plantel argentino decidieron no regresar inmediatamente al país una vez concluido el Mundial. Medina dejó en claro que el golpe emocional fue muy fuerte para todos los futbolistas. “Nosotros estamos así y por eso algunos de los jugadores no vinieron acá. Nosotros también sentimos, y nos ponemos mal y tristes. Y está mal eso, porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida también”, afirmó.

El defensor también aprovechó la oportunidad para responder a las versiones que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales tras la derrota en la final. Durante los últimos días circularon distintos rumores sobre presuntos conflictos internos dentro del grupo, algo que Medina desmintió de manera contundente. “No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Lo repito: hay cosas más importantes en la vida, como ser buena gente”, sostuvo, buscando poner fin a las especulaciones sobre la convivencia del plantel conducido por Lionel Scaloni.

Antes de despedirse, López también tomó la palabra y dejó un mensaje cargado de orgullo por regresar al lugar donde crecieron juntos. “Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos”, señaló. Luego concluyó: “Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.

La jornada en Villa Caraza no terminó con el discurso. Más tarde, Medina y el "Flaco" López participaron de un partido informal en un club del barrio junto a vecinos y amigos. El defensor lució una camiseta de River, mientras que el delantero de Palmeiras vistió la casaca de la Selección Argentina. Allí ambos compartieron risas, abrazos y un momento de distensión después de semanas de máxima exigencia deportiva.