Facundo Medina regresó a Villa Caraza y habló de la final: qué dijo de las conspiraciones
El defensor argentino agradeció el apoyo de los vecinos, explicó por qué varios futbolistas no volvieron al país tras la final y pidió terminar con las especulaciones.
Después de varios días marcados por la tristeza que dejó la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, Facundo Medina volvió al lugar donde comenzó a construir su historia. El defensor de la Selección Argentina regresó a Villa Caraza, en el sur del conurbano bonaerense, donde fue recibido por cientos de vecinos que quisieron brindarle su apoyo y reconocer el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo.
El futbolista del Olympique de Marsella apareció desde el balcón de una vivienda, subido a una silla para poder dirigirse a todos los presentes, acompañado por José Manuel "Flaco" López, compañero suyo tanto en la Scaloneta como en las inferiores. Visiblemente emocionado, agradeció el afecto de la gente y reconoció que atravesaba días difíciles después de haber quedado a un paso de levantar el título mundial.
Antes de comenzar su mensaje, pidió disculpas por no poder atender a cada uno de los vecinos que se acercaron para saludarlo. “Les pido perdón por no saludar a todos. Me encantaría sacarme una foto, de verdad. A mí lo que más me gusta, y todos los años lo hice desde que me fui a vivir a Europa, es venir y compartir con mi familia. Yo creo que es lo más importante para mí”, expresó ante una multitud que respondió con aplausos y muestras permanentes de cariño.
Durante su discurso también recordó el respaldo que recibió su familia mientras la Selección disputaba el Mundial y valoró especialmente el acompañamiento de quienes siguieron cada partido desde Caraza. “Yo sé la felicidad y la locura y lo entiendo mucho. Les quiero agradecer por ir a la casa de mi abuela a alentar. La verdad que estoy un poco-mucho triste por haber perdido”, confesó el marcador central.
Las palabras generaron una inmediata reacción entre los vecinos, que intentaron levantarle el ánimo con distintas expresiones de afecto. "Estamos todos igual", "Vamos Facu" y "Le ganamos a Inglaterra, ese era el partido", fueron algunos de los mensajes que se escucharon entre la multitud mientras el futbolista continuaba hablando.
Facundo Medina habló sobre las teorías conspirativas tras la final
Uno de los momentos más destacados de su aparición llegó cuando explicó por qué varios integrantes del plantel argentino decidieron no regresar inmediatamente al país una vez concluido el Mundial. Medina dejó en claro que el golpe emocional fue muy fuerte para todos los futbolistas. “Nosotros estamos así y por eso algunos de los jugadores no vinieron acá. Nosotros también sentimos, y nos ponemos mal y tristes. Y está mal eso, porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida también”, afirmó.
El defensor también aprovechó la oportunidad para responder a las versiones que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales tras la derrota en la final. Durante los últimos días circularon distintos rumores sobre presuntos conflictos internos dentro del grupo, algo que Medina desmintió de manera contundente. “No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Lo repito: hay cosas más importantes en la vida, como ser buena gente”, sostuvo, buscando poner fin a las especulaciones sobre la convivencia del plantel conducido por Lionel Scaloni.
Antes de despedirse, López también tomó la palabra y dejó un mensaje cargado de orgullo por regresar al lugar donde crecieron juntos. “Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos”, señaló. Luego concluyó: “Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.
La jornada en Villa Caraza no terminó con el discurso. Más tarde, Medina y el "Flaco" López participaron de un partido informal en un club del barrio junto a vecinos y amigos. El defensor lució una camiseta de River, mientras que el delantero de Palmeiras vistió la casaca de la Selección Argentina. Allí ambos compartieron risas, abrazos y un momento de distensión después de semanas de máxima exigencia deportiva.
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