Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Con 19 puntos y ubicado en el undécimo lugar de la zona, debe imponerse y esperar que Banfield y Belgrano no sumen de a tres en sus respectivos encuentros, además de necesitar que el duelo entre Estudiantes y Argentinos Juniors no termine igualado. En caso de que alguno de estos resultados no se concrete, su participación en el certamen quedará sentenciada. La misión no es sencilla, pero el equipo confía en apoyarse en su gente para encontrar el impulso final.