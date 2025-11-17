Platense vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Calamar cierra un semestre flojo, mientras que el Lobo llega con impulso y busca su clasificación a los octavos de final.
Platense y Gimnasia se enfrentan este lunes a las 19:30 en el estadio Ciudad de Vicente López en un duelo que encierra realidades opuestas, en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2025. El choque promete intensidad, con un visitante que juega con la urgencia del presente y un local que busca cerrar su participación de manera digna.
Por un lado, el local afronta la última jornada sin chances de clasificar a los playoffs y con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones, donde jugará como campeón del Apertura en diciembre. Por el otro, el Lobo vive un momento de resurgimiento: aseguró su permanencia la fecha pasada, hilvanó dos triunfos claves y llega con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores del Clausura, aunque también depende de otros resultados.
El semestre de Platense no fue el esperado y los números así lo reflejan. Con apenas dos victorias en todo el Clausura, el equipo se ubica anteúltimo con 12 puntos y sin posibilidades de competir en la fase eliminatoria. Aun así, el Calamar no atraviesa un final de año menor: el próximo 20 de diciembre disputará el Trofeo de Campeones en San Nicolás frente al ganador del Clausura, un partido que definirá al mejor equipo de la temporada.
Ese compromiso condiciona parte de su presente, ya que el cuerpo técnico busca sostener ritmo competitivo sin arriesgar más de la cuenta y al mismo tiempo corregir aspectos que han costado caro durante este tramo del campeonato.
Gimnasia, por su parte, vive su mejor momento en semanas. Tras una campaña marcada por la lucha por la permanencia, el equipo consiguió resultados tan necesarios como revitalizadores: venció a River y a Vélez con solidez, acumuló seis puntos decisivos y logró asegurarse un lugar en la próxima temporada de la Liga Profesional. Ese envión lo mantiene con vida en el Clausura, donde suma 19 puntos y ocupa la décima posición.
Para clasificarse, necesita ganar sí o sí en Vicente López y esperar que tanto San Martín de San Juan como Sarmiento no se impongan en sus respectivos compromisos. Incluso un empate podría servirle si ambos rivales directos caen. La ventaja para el conjunto platense será conocer antes los resultados de esos encuentros, lo que le permitirá saber exactamente qué necesita cuando empiece a rodar la pelota.
Platense vs. Gimnasia: probables formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Platense vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Edgardo Zamora.
- TV: TNT Sports.
