Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Defensa por el Torneo Clausura 2025.
El sábado, desde las 17:00 horas, el Estadio Presidente Perón será testigo de un duelo clave por el acceso a los playoffs del Torneo Clausura. Racing Club y Defensa y Justicia se miden en un enfrentamiento directo de la 15ª jornada, con ambos equipos fuera de la zona de clasificación a octavos de final.
La Academia llega a este compromiso con la necesidad de pasar página tras la dura eliminación en semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo y un reciente empate 0-0 ante Central Córdoba que supo a poco. El cuerpo técnico, encabezado por Gustavo Costas, mantiene la mira alta: "Tenemos que apuntar a estar entre los ocho primeros", señaló el DT, buscando no solo el playoff, sino también la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
En la tabla del Clausura, Racing ocupa la novena posición con 19 puntos, compartiendo unidades con Tigre y Belgrano, quienes lo superan únicamente por diferencia de gol. Con 47 puntos en la tabla anual, la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 está virtualmente asegurada, pero el objetivo es el máximo título.
Por su parte, el "Halcón" de Varela atraviesa un momento delicado. La derrota 3-1 en casa ante Huracán golpeó fuerte sus ambiciones de playoff.
Defensa y Justicia tiene la misma cantidad de puntos (19) que Racing, pero una diferencia de gol inferior lo relega al décimo lugar. Sus opciones de clasificar a copas internacionales en la próxima temporada están prácticamente extinguidas, a menos que logre coronarse campeón de este Clausura y asegurarse un cupo directo. Este partido representa una de sus últimas oportunidades de mantener viva la ilusión.
Probables formaciones del encuentro
Racing: Facundo Camabeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Facundo Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Defensa: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Racing vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
