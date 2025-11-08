Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Defensa y Justicia

Probables formaciones del encuentro

Racing: Facundo Camabeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Facundo Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Defensa: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Cómo ver en vivo Racing vs. Defensa y Justicia

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.