Racing venció a Defensa y Justicia y se afianzó de cara a la próxima fase del Torneo Clausura
La Academia volvió al triunfo ante el Halcón de Varela y consiguió ingresar en los puestos de clasificación en la previa a los playoffs.
Este sábado, desde las 17 horas, el Estadio Presidente Perón fue el escenario de un enfrentamiento directo por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Racing Club venció por 1-0 a Defensa y Justicia en el marco de la 15ª jornada.
De este modo, la Academia volvió al triunfo y se metió de lleno en los puestos de clasificación para los playoffs. Por ahora, Defensa sigue afuera con 19 puntos y cero margen de error para la próxima fecha, que es la última.
Cómo llegaron Racing y Defensa a este duelo
La "Academia" venía de un empate 0-0 con Central Córdoba, un resultado que no ayudó a sanar la herida de la reciente eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Pese a este traspié, el objetivo es claro. El entrenador Gustavo Costas lo reafirmó: "Tenemos que apuntar a estar entre los ocho primeros" para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Con 50 puntos en la tabla anual, lo más probable es que Racing consiga un cupo para la Copa Sudamericana 2026, a menos que logre coronarse campeón del Clausura.
En tanto, el "Halcón" de Varela llegó golpeado tras caer 3-1 en su casa ante Huracán, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores. Además, sus posibilidades de clasificar a copas internacionales para la próxima temporada están prácticamente agotadas, a menos que logre consagrarse campeón de este torneo.
Formaciones del encuentro
Racing vs. Defensa y Justicia: datos del partido
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Juan Pafundi
- Estadio: Presidente Perón
