Racing venció a Defensa y Justicia y se afianzó de cara a la próxima fase del Torneo Clausura

Cómo llegaron Racing y Defensa a este duelo

La "Academia" venía de un empate 0-0 con Central Córdoba, un resultado que no ayudó a sanar la herida de la reciente eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Pese a este traspié, el objetivo es claro. El entrenador Gustavo Costas lo reafirmó: "Tenemos que apuntar a estar entre los ocho primeros" para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.