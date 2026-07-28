Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Riestra viene de dar la sorpresa ante Boca y busca su segundo triunfo consecutivo este miércoles, en Florencia Varela, ante el "Halcón". Los detalles.
El Torneo Clausura continúa con su segunda fecha y tendrá un nuevo capítulo en Florencio Varela: Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra este miércoles desde las 17, en un duelo correspondiente a la Zona A.
El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Bruno Amiconi como juez principal, acompañado por los asistentes Iván Aliende y Mariana De Almeida. En el VAR estará Jorge Baliño.
El "Halcón" llega al compromiso luego de igualar 1 a 1 ante Aldosivi en su estreno, en un partido donde buscó quedarse con los tres puntos en el Norberto Tomaghello, pero debió conformarse con una unidad ante un rival que llegaba valentonado luego de dejar en el camino a River por Copa Argentina.
Por su parte, Riestra llega con el impulso de un debut positivo luego de vencer 3 a 0 a Boca en la primera fecha del certamen. El equipo dirigido por Guillermo Duró buscará mantener el buen rendimiento mostrado en el estreno y sumar nuevamente fuera de casa ante un rival que también necesita ganar para comenzar a tomar protagonismo en la Zona A.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
- Hora: 17.00.
- Estadio: Norberto Tomaghello.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Jorge Baliño.
- TV: TNT Sports.
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