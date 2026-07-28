Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Riestra superó 3 a 0 a Boca en la primera fecha.

Por su parte, Riestra llega con el impulso de un debut positivo luego de vencer 3 a 0 a Boca en la primera fecha del certamen. El equipo dirigido por Guillermo Duró buscará mantener el buen rendimiento mostrado en el estreno y sumar nuevamente fuera de casa ante un rival que también necesita ganar para comenzar a tomar protagonismo en la Zona A.