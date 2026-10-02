Cuti Romero contó que Lionel Messi lo eligió como capitán: "Es una linda responsabilidad"

El cambio de liderazgo se produce en un momento particular para la Albiceleste, que se prepara para cerrar una etapa marcada por la presencia de Messi y comenzar a construir una nueva dinámica con otros referentes dentro del vestuario.

La ausencia de Lionel Messi ya se siente en la Selección

Romero también se refirió al impacto emocional que le genera la ausencia del capitán histórico durante esta Fecha FIFA. Aunque reconoció que era algo que podía suceder en algún momento, admitió que no imaginaba que la situación se sentiría tanto dentro del plantel.

“Se hace extraño en esta fecha FIFA que no esté. Obviamente, que iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia”, manifestó.

Messi se sumará al grupo para disputar el encuentro ante Benín, programado para el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental. Ese compromiso está previsto como su despedida oficial de la Selección Argentina, luego de más de dos décadas de participación con la camiseta nacional.

El arrepentimiento que Romero le confesó a Messi

Durante sus declaraciones, el defensor también habló del vínculo personal que construyó con el capitán argentino y reconoció que hay algo que le hubiera gustado hacer de otra manera durante el tiempo que compartieron: “Mi manera es así, a lo torpe, a lo bruto. Le dije que me arrepiento de no haberle demostrado tanto ese amor que siempre le tuve. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa”, confesó.

El zaguero también destacó las enseñanzas que recibió del rosarino y recordó una imagen que lo emociona especialmente: la celebración posterior a la victoria argentina frente a Inglaterra, cuando el público ovacionó al número 10 y este señaló a sus compañeros.

“Aprendí mucho de él. Siempre lideró de ese lado que nunca se puso por delante de nadie. Siempre me emociono con el video de cuando le ganamos a Inglaterra, que todo el mundo lo ovaciona a él y él señalaba al equipo. Para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y encima una persona brillante”, sostuvo.