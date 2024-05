Julio Vaccari renunció tras la eliminación de Defensa y Justicia de la Copa Sudamericana

En conferencia de prensa junto al Uvita Nicolás Fernández, el mismo técnico anunció la noticia y no pudo evitar derramar alguna lágrima. "No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto numero 1, agradecerles a Diego (Lemme) y a Christian (Bragarnik) por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución, y como segundo punto de esto, aparte agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo", arrancó muy conmovido.