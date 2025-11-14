Del audio perdido a la particular transmisión: los memes dominaron el amistoso Argentina-Angola
Las fallas en la transmisión se robaron la atención del público, que volcó su creatividad en redes sociales mientras la Selección cerraba su año con un triunfo discreto.
El amistoso disputado por Argentina en Luanda, ante Angola, no quedará en la memoria por su nivel futbolístico sino por la catarata de memes que inundó redes sociales. El encuentro, último del seleccionado en 2025, terminó con victoria por 2-0 gracias a los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, pero la verdadera conversación digital giró en torno a los problemas constantes en la transmisión oficial: caída de la señal, interrupciones y un audio errático que dejó expuesta la labor de los responsables televisivos.
Entre esos inconvenientes, el más comentado fue el peculiar ida y vuelta del comentarista Gastón Edul, cuyo sonido se cortaba y volvía con ecos, distorsiones y silencios inesperados. El público argentino, acostumbrado a seguir con devoción cada presentación del equipo de Lionel Scaloni, encontró en esos fallos una materia prima inmejorable para la ironía.
Los memes se multiplicaron al ritmo de las fallas técnicas: comparaciones con transmisiones de hace décadas, bromas sobre televisores descompuestos, recreaciones absurdas del audio de Edul y chistes que mezclaron a Angola con referencias humorísticas locales. En medio de un partido que nunca terminó de despegar en intensidad, el ingenio de los usuarios convirtió la experiencia en un espectáculo paralelo que opacó, por momentos, lo que ocurría en la cancha.
A nivel deportivo, Argentina mostró una versión funcional pero sin brillo, producto de varias ausencias y un ritmo más bajo de lo habitual. Angola, por su parte, exhibió velocidad en los costados pero sin precisión en la definición, aunque tuvo algunas situaciones claras para incomodar al equipo sudamericano. Aun así, la Albiceleste logró imponerse gracias a dos acciones puntuales de su dupla ofensiva principal.
Primero, a los 43 minutos del primer tiempo, Messi filtró un pase quirúrgico para Lautaro Martínez, quien definió por bajo entre las piernas del arquero para el 1-0. Luego, ya en la segunda parte -a los 31 minutos del complemento-, el “Toro” peleó una pelota tras un cierre defensivo y asistió a Messi, que resolvió con un zurdazo cruzado. Pese a la duda sobre una posible posición adelantada, el tanto fue convalidado.
Más allá del triunfo y de que el equipo cerró el año con una victoria, lo que perduró en la conversación popular fue el contraste entre la jerarquía de los futbolistas y la precariedad de la transmisión. Los hinchas incluso bromearon con que, entre la señal caída y los ruidos extraños en el relato, algunos momentos del partido parecieron un “modo radio de los años 80”. Para muchos, esa combinación de humor espontáneo y un partido sin demasiadas emociones terminó convirtiendo la tarde en un fenómeno plenamente digital.
Los mejores memes de la victoria de Argentina vs. Angola
