Del audio perdido a la particular transmisión: los memes dominaron el amistoso Argentina-Angola

Más allá del triunfo y de que el equipo cerró el año con una victoria, lo que perduró en la conversación popular fue el contraste entre la jerarquía de los futbolistas y la precariedad de la transmisión. Los hinchas incluso bromearon con que, entre la señal caída y los ruidos extraños en el relato, algunos momentos del partido parecieron un “modo radio de los años 80”. Para muchos, esa combinación de humor espontáneo y un partido sin demasiadas emociones terminó convirtiendo la tarde en un fenómeno plenamente digital.

Los mejores memes de la victoria de Argentina vs. Angola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1989380715415285895&partner=&hide_thread=false "Edul":

Por el audio durante sus participaciones en la transmisión del partido de Argentina contra Angola pic.twitter.com/7jhk9xlkgM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 14, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bocalocura__/status/1989379377680060567&partner=&hide_thread=false Cómo que está jugando Argentina contra Angola y le está costando golear pic.twitter.com/D1bYR3yjgU — Boca Locura (@bocalocura__) November 14, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santipitolargo/status/1989391593171030508&partner=&hide_thread=false un vecino grito el gol de Messi vs angola pic.twitter.com/WOyaI75Pdn — MessiBostero (@Santipitolargo) November 14, 2025

