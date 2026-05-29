Los mejores memes de la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores
El conjunto "xeneize" se despidió temprano del certamen continental y las redes sociales estallaron con memes y cargadas.
Boca vivió este jueves una nueva frustración en la derrota ante Universidad Católica en la Bombonera, que determinó la temprana eliminación de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos; y como ocurre siempre en estas situaciones, las redes sociales explotaron con memes y burlas.
Para malestar general de la Bombonera, el conjunto de Claudio Úbeda no hizo pie y perdió 1-0 por el golazo de Montes a los 34 minutos de la primera mitad. El partido no le faltaron polémicas, como el penal que reclamó todo Boca en el inicio del juego.
De esta manera, el conjunto argentino quedó eliminado en la fase de grupos y jugará los playoffs de la Sudamericana.
Mientras tanto, las redes sociales vivieron el minuto a minuto de la eliminación, con cargadas de todo tipo. Desde Paulo Dybala hasta Leandro Paredes, los hinchas de otros equipos se mofaron por la mala fortuna del "Xeneize" en el certamen continental.
Los memes por la eliminación de Boca en la Copa Libertadores
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