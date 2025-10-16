Emotivo adiós en Boca: las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera
El exentrenador campeón de la Copa Libertadores fue homenajeado en una íntima ceremonia en el estadio xeneize. Leandro Paredes se reunió con la familia.
Una semana después de la partida de Miguel Ángel Russo, el fútbol argentino volvió a rendirle homenaje a uno de sus técnicos más queridos. En una ceremonia íntima y cargada de emoción, parte de las cenizas del histórico entrenador fueron esparcidas en La Bombonera, cumpliendo así con su último deseo de descansar en el lugar donde alcanzó la gloria y dejó una huella imborrable.
El acto se realizó en el estadio de Brandsen 805, con la presencia de sus familiares más cercanos, entre ellos su pareja y su hijo Ignacio, quien días atrás había homenajeado a su padre con un gol apenas horas después de su fallecimiento. El clima fue de profundo respeto, sin estridencias ni cobertura pública, en línea con el perfil bajo que siempre caracterizó a Russo.
Según reveló el periodista Leandro "Tato" Aguilera, el entrenador, que condujo al Xeneize al título de la Copa Libertadores 2007 y a otros logros en sus distintos ciclos, fue despedido por su entorno con gestos de amor y gratitud. Su familia decidió dividir las cenizas: una parte fue destinada al Gigante de Arroyito y otra al Alberto J. Armando, lugar que se convirtió en símbolo de su carrera y de su conexión eterna con el club.
Leandro Paredes se reunió con la familia de Miguen Ángel Russo
Durante la jornada, el plantel profesional se encontraba entrenando en la cancha, lo que permitió un emotivo encuentro con Leandro Paredes. El mediocampista campeón del mundo, que no había podido asistir al velorio por su compromiso con la Selección Argentina en Miami, se acercó al vestuario para saludar a los familiares de Russo y brindarles personalmente su pésame.
“Tenía que venir a despedirme de él, era una persona muy especial”, expresó emocionado el jugador. El homenaje en el estadio de Boca no será el único. De esta manera, su legado quedará repartido entre los clubes donde dejó una marca imborrable, y su nombre quedará asociado para siempre al respeto, la humildad y la pasión por el fútbol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario