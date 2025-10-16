Emotivo adiós en Boca: las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera

Leandro Paredes se reunió con la familia de Miguen Ángel Russo

Durante la jornada, el plantel profesional se encontraba entrenando en la cancha, lo que permitió un emotivo encuentro con Leandro Paredes. El mediocampista campeón del mundo, que no había podido asistir al velorio por su compromiso con la Selección Argentina en Miami, se acercó al vestuario para saludar a los familiares de Russo y brindarles personalmente su pésame.

“Tenía que venir a despedirme de él, era una persona muy especial”, expresó emocionado el jugador. El homenaje en el estadio de Boca no será el único. De esta manera, su legado quedará repartido entre los clubes donde dejó una marca imborrable, y su nombre quedará asociado para siempre al respeto, la humildad y la pasión por el fútbol.