Del nocaut a la solidaridad: el gesto que enaltece a Touba Niang en el boxeo argentino

bamba touba niang ortiz 1

“Habla Bamba, con todo el respeto del mundo y la camaradería. El sábado tuvimos un duro combate con mi rival Agustín Chávez, que salió lesionado de la mandíbula y que ahora se está por operar. Fue un desenlace que nadie quiere. Esto es un deporte, pero obvio que después de lo que pasa arriba del ring somos todos hermanos y amigos”, expresó Niang en el video, dejando en claro que el resultado deportivo queda en un segundo plano cuando la salud está en juego.