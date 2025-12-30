Del nocaut a la solidaridad: el gesto que enaltece a Touba Niang en el boxeo argentino
Tras dejar fuera de combate a Agustín Chávez y provocarle una fractura de mandíbula, el púgil senegalés nacionalizado argentino impulsó una colecta para ayudarlo.
El boxeo suele mostrar su costado más crudo arriba del ring, pero cada tanto aparecen gestos que recuerdan que, detrás de los golpes, hay personas. Touba “Bamba” Niang fue protagonista de uno de los nocauts más impactantes del 2025, cuando un derechazo demoledor dejó sin respuestas a Agustín “Bazooka” Chávez. Aquella acción, que definió el combate, tuvo una consecuencia indeseada: una fractura de mandíbula que obligó al púgil argentino a pasar por el quirófano. Lejos de desentenderse, Niang decidió dar un paso poco habitual y transformó la escena deportiva en un acto de solidaridad.
Conmovido por la situación de su rival, el boxeador senegalés, nacionalizado argentino y radicado en Quilmes, publicó un video en sus redes sociales para pedir ayuda económica destinada exclusivamente a cubrir los gastos de la operación y la recuperación de Chávez. El mensaje rápidamente se viralizó y generó repercusión en el ambiente del boxeo local, acostumbrado a la dureza del negocio pero no siempre a este tipo de gestos públicos.
“Habla Bamba, con todo el respeto del mundo y la camaradería. El sábado tuvimos un duro combate con mi rival Agustín Chávez, que salió lesionado de la mandíbula y que ahora se está por operar. Fue un desenlace que nadie quiere. Esto es un deporte, pero obvio que después de lo que pasa arriba del ring somos todos hermanos y amigos”, expresó Niang en el video, dejando en claro que el resultado deportivo queda en un segundo plano cuando la salud está en juego.
En ese mismo mensaje, el boxeador pidió colaboración a quienes pudieran aportar: “Queríamos pedirles a cada uno de ustedes lo que pueda, en el alias que va directo en la cuenta de él, para que pueda sostener sus gastos hasta que se recupere. Desde ya, muchas gracias y abrazos grande para él y todo su equipo”. Además, luego aclaró que había eliminado publicaciones ajenas a su iniciativa para evitar confusiones y subrayó su único deseo: que Chávez se recupere y vuelva con su familia.
El gesto tomó aún más relevancia por el contexto internacional. Días antes, Anthony Joshua había noqueado a Jake Paul provocándole una doble fractura de mandíbula, pero el contraste fue evidente: mientras el estadounidense mostraba lujos y ostentación tras cobrar una bolsa millonaria, Niang apelaba a la empatía colectiva desde una realidad muy distinta.
La historia personal de Bamba explica, en parte, su actitud. Llegó a la Argentina en 2021, se convirtió en profesional en 2024 y, paralelamente a su carrera deportiva, trabaja como vendedor ambulante en Quilmes. En el combate ante Chávez, incluso, había estado en desventaja tras caer en el tercer round y tener las tarjetas en contra. Todo cambió en el cuarto asalto, cuando un uppercut definió la pelea. “Me rompió la mandíbula”, alcanzó a decir Chávez a su rincón. Desde ese momento, Niang decidió que el verdadero triunfo estaba fuera del ring.
